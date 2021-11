Serie B, torna il derby tra Knights Legnano e Sangiorgese

Per i Knights di Legnano è tempo di derby. Un derby al quale i ragazzi di Coach Eliantonio si presentano con un ruolino di marcia perfetto,10 punti conquistati nelle prime 5 uscite stagionali, cinque vittorie su cinque. Ad ospitare Legnano sarà la Ltc Sangiorgese di coach Davide Roncari, proveniente dalla sconfitta di misura sul parquet di San Miniato per 60-57.

Squadra tosta quella di San Giorgio su Legnano, in grado di tenere testa fino al suono della sirena ad una delle formazioni a punteggio pieno del torneo. La classifica al momento non sorride alla LTC Group, solo una vittoria conquistata fino ad ora, contro Oleggio alla prima giornata, ma proprio per questo motivo ci sarà da aspettarsi un gruppo affamato e alla ricerca di punti.

Vediamo nel dettaglio come è composta. Si parte del playmaker titolare, Andrea Bargnesi, classe 2001, che sta faticando a livello realizzativo ma che dimostra sempre di voler mettere in ritmo la squadra prima di pensare al suo score personale. A far reparto con lui, nel ruolo di guardia, Alessandro Voltolini. Anche lui nato nel 2001, è un elemento con diversi punti nelle mani ma che si sta dimostrando molto discontinuo al tiro. Da tenere sotto stretta osservazione Lorenzo Turini che ha un ottimo feeling con il canestro e che rappresenta la minaccia di maggiore portata per la squadra di coach Eliantonio.

A completare la batteria di esterni, Simone Angelucci, grande propensione ad andare a rimbalzo. Nel pitturato, Francesco Toso e Giulio Dushi. Dalla panchina Roncari può disporre dell’apporto di Alberto Fragonara, in cabina di regia, e della coppia composta da Melchiorri e Cassinerio. Nel ruolo di 4, completa il roster Nicolas Alessandrini.

I Knights si presentano con Edoardo Roveda in grande ripresa. Sarà valutato prima della partita ma è molto difficile il suo utilizzo. Il resto degli Knights sono a completa disposizione. Diretta streaming del match su LNP Pass dalle 17.55 a questo LINK.