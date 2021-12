Legnano Knights, espugnata la roccaforte della Pielle Livorno: 65-66 il risultato finale

Partita sulla carta ad handicap per la Unicusano Pielle Livorno e per la 3G Electronics Legnano Knights quella del Modigliani Forum. Una partita alla quale entrambe le compagini si presentano con assenze pesanti. Livorno da un lato è senza Lenti, Lardella e Pederzini; mentre Legnano non ha Bianchi, e con Leardini (contusione alla mano) e Solaroli (Influenza per tutta la settimana) in condizioni decisamente precarie.

La partita - La partenza è tutta per Legnano che buca con costanza e con tutti i giocatori in campo la difesa livornese, passando in fretta dal 4-5 fino al 6-19 che rappresenta anche il massimo vantaggio legnanese. Campori e Fin riportano a -6 i padroni di casa, ma Solaroli fissa il 13-21 della fine del primo quarto.

Marino apre il secondo quarto con la tripla del +11, ma i successivi 5’ minuti sono tutti a favore della Unicusano che con Campori e Tempestini si riportano sul 24-26. Legnano risponde con la tripla di Marino, ma ormai la partita è del tutto equilibrata con un canestro per parte, fino al pareggio sul 32-32 che diventa 33-35 per i Knights prima dell’intervallo.

Il ritorno sul parquet dopo la pausa lunga è ancora all’insegna dell’equilibrio. Legnano trova nella coralità i punti che permettono di riprendere subito un +6 livornese di inizio quarto, trovando in Cepic e Leardini due terminali vicino a canestro. Il 47-47 rimanda tutto agli ultimi 10’ minuti con le due squadre cariche di falli.

La parità continua per 5 minuti abbondanti del quarto quarto, in cui anche un po' di stanchezza e tensione iniziano a farsi sentire. Roveda segna una fondamentale tripla del 54-57, come quella di Cepic dalla stessa posizione del 54-61.

Con i liberi di Leardini del +9 sembra finita, ma negli ultimi 2’ minuti dal 57-65 Knights si passa in un attimo al +1 con la tripla di Drocker che arriva quasi sulla sirena e mette paura a Legnano, senza però togliere l’urlo finale dei biancorossi. Finiscec 65-66.

Con questa vittoria la 3G Electronics sale al secondo posto della classifica con una statistica di 9 vittorie e 3 sconfitte. In testa c'è ancora La Patrie Etrusca San Miniato raggiunta, in virtù del ko interno nel derby con Firenze, dalla Elachem Vigevano che ha espugnato il parquet della Fulgor Paffoni Omegna.

Il tabellino Ufficiale di Unicusano Pielle Livorno-3G Electronics Legnano Knights 65-66. Parziali: 13-21, 20-14, 14-12, 18-19



Unicusano Pielle Livorno: Luca Campori 15 (3/6, 3/8), Gabriele Fin 12 (4/7, 0/2), Michael Lemmi 10 (3/6, 1/2), Gian marco Drocker 10 (0/3, 3/5), Leonardo Salvadori 9 (2/4, 1/5), Tommaso Tempestini 9 (3/7, 1/4), Filippo Di sacco 0 (0/0, 0/0), Filippo Pistolesi 0 (0/0, 0/0), Nannipieri Leonardo 0 (0/0, 0/0), Giovanni Lenti 0 (0/0, 0/0), Andrea Baccelli 0 (0/0, 0/0), Paoli Filippo 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 8 / 10 - Rimbalzi: 28 8 + 20 (Luca Campori 8) - Assist: 11 (Luca Campori 4)

3G Electronics Legnano Knights: Tommaso Marino 18 (2/4, 3/11), Janko Cepic 11 (3/6, 1/2), Diego Terenzi 9 (2/7, 0/3), Juan Marcos Casini 9 (1/1, 2/6), Giacomo Leardini 8 (2/4, 0/2), Manuele Solaroli 8 (3/3, 0/0), Edoardo Roveda 3 (0/1, 1/1), Leonardo Ferrario 0 (0/0, 0/0), Paolo Pisoni 0 (0/0, 0/0), Matteo Bassani 0 (0/0, 0/0), Sebastiano Bianchi 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 19 / 28 - Rimbalzi: 31 8 + 23 (Diego Terenzi 10) - Assist: 4 (Tommaso Marino 2)