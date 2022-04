Serie B, colpo della Sangiorgese: espugnato il parquet di Varese

Squadra in casa

Squadra in casa Varese

Una Sangiorgese che ha badato più alla sostanza che alla apparenza ha fatto suo un derby lombardo, sicuramente non bello, ma fondamentale per tener viva la speranza di una salvezza diretta. Una salvezza che seppur ancor lontana rimane possibile per i blu arancio.

Partita spigolosa dove entrambi gli attacchi hanno fatto fatica a far breccia nelle difese avversarie, caratterizzata da break e contro break fino ad arrivare ad un finale punto a punto, deciso da due liberi realizzati ad un secondo dalla fine da Bargnesi. Tiri liberi che regalano un successo importantissimo ai Draghi.

Con cinque giornate da disputare la Sangiorgese è al terz'ultimo posto del Girone A della Serie B con 16 punti a due lunghezze dalla Mamy Oleggio ed a quattro dalla Use Computer Gross Empoli. Prossimo impegno domenica 10 aprile in casa contro la quotatissima Elachem Vigevano



Il tabellino ufficiale di Coelsanus Robur et Fides Varese - LTC Group Sangiorgese Basket 46-48 (11-7, 13-17, 16-6, 6-18)

Coelsanus Robur et Fides Varese: Andrea Pilotti 15 (3/6, 3/7), Matteo Maruca 7 (1/5, 1/8), Marco Allegretti 6 (1/4, 1/5), Matteo Macchi 6 (0/0, 2/3), Giorgio Trentini 5 (0/2, 1/2), Alessandro Spatti 3 (1/5, 0/2), Gianmarco Sorrentino 3 (1/2, 0/0), Tommaso Somaschini 1 (0/3, 0/2), Khadim Gaye 0 (0/2, 0/0), Giovanni Dal ben 0 (0/0, 0/0), Francesco Magugliani 0 (0/0, 0/0), Edoardo Veronesi 0 (0/0, 0/0)



Tiri liberi: 8 / 14 - Rimbalzi: 37 9 + 28 (Marco Allegretti 12) - Assist: 11 (Matteo Maruca 5)



LTC Group Sangiorgese Basket: Andrea Bargnesi 14 (2/10, 2/5), Nicolas Alessandrini 9 (3/7, 1/7), Alessandro Voltolini 9 (2/2, 1/5), Francesco Toso 8 (3/3, 0/0), Simone Angelucci 4 (2/4, 0/1), Sebastiano Bianchi 2 (1/5, 0/3), Giulio Dushi 2 (1/2, 0/0), Alberto Fragonara 0 (0/0, 0/0), Sebastiano Codato 0 (0/0, 0/0), Lorenzo Cardani 0 (0/0, 0/0), Matteo Cassinerio 0 (0/0, 0/0)



Tiri liberi: 8 / 10 - Rimbalzi: 39 9 + 30 (Francesco Toso 14) - Assist: 7 (Andrea Bargnesi 3)