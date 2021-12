Legnano Knights, due iniziative speciali per il match contro la All Food Enic Firenze

In occasione della gara interna della 3GElectronics Legnano Basket contro la All Food-Enic Pino Dragons Firenze, i Knights indosseranno delle maglie speciali che ricorderanno il cinquantesimo anniversario della fondazione della Pallacanestro Olimpia Legnano.

L'Olimpia, si legge in una nota di stampa del club, è stata la seconda società di Legnano che nel 2006 si fondò con la Pallacanestro Legnano, dando così vita al Legnano Basket. In questa particolare occasione saranno presenti dei rappresentanti dell'Olimpia che, soprattutto a livello giovanile fu una realtà che spesso duellò con la Pallacanestro Legnano, anche se si ricordano dei derby in Serie C1.

Questa sarà l'unica occasione in cui i Knights indosseranno questa special edition che poi andrà all'asta sulla pagina Ebay della società. Durante la serata anche la presentazione delle squadre giovanili della Junior Knights Legnano.

Nella stessa nota di stampa il Club di Legnano segnala che nelle partite casalinghe del Girone A della Serie B di basket maschile in programma al PalaBorsani il 03 ed il 19 dicembre, si potranno acquistare i panettoni del Legnano Basket e della LB Charities Foundation.

I panettoni realizzati in collaborazione con Morello di Legnano, saranno disponibili al palazzetto e il ricavato delle vendita sarà devoluto in beneficenza. Oltre che al palazzetto i panettoni si potranno trovare anche al Knights Bar e nei punti vendita Morello di Corso Magenta, 36 in centro a Legnano e in Corso Italia, 79. I panettoni avranno una base di offerta minima di 15€.