Basket Serie B, con immensa fatica Legnano supera Gallarate e va sull'1-0

Gara1 tra Legnano e Gallarate rispetta quelle che sono state le previsioni alla vigilia del match; chi pensava che Legnano avrebbe avuto vita facile si è sbagliato di grosso e lo ha capito fin dai primi possessi.

La partita (Fonte Ufficio Stampa Legnano Knights) - Gallarate parte a mille, lasciando ben poco ai padroni di casa. 0-10 e timeout obbligato di coach Eliantonio che riassume, anche se si tratta dei primi minuti, una serata che poteva rivelarsi un incubo.

Dopo il 0-12, il primo quarto termina 17-31 in favore della Esse Solar con i soliti De Bettin (20 punti e 5 assist) e Hidalgo (15 punti e 10 assist) a tenere altissima l'asticella e Antonelli a fare il lavoro sporco vicino a canestro, in modo molto concreto.

Nella seconda frazione la musica inizialmente non cambia, Legnano non riesce a prendere Gallarate e continua a giocare una partita piena di disattenzioni difensive e di errori in attacco. La Esse Solar dimostra di aver preparato la partita in modo quasi ineccepibile, continuando a tenere alto il ritmo e a trovare il fondo della retina.



Le percentuali da fuori sono gelide e dopo 20 minuti, Legnano è a 6 lunghezze dagli avversari sul 39-45, senza riuscire a fornire una prestazione all'altezza dei playoff, ma ancora insperatamente in partita.

La seconda metà di gara vede Gallarate sempre davanti e sempre volenterosa nel conquistare una Gara1 dal grande valore. Filippi e Passerini aggiungono il loro contributo alla causa, con il primo che combina al meglio quantità e qualità, e il secondo che si fa trovare pronto nei momenti cruciali.



Al termine del terzo quarto Gallarate è ancora avanti di 5 punti sul 58-63, ma nella seconda metà della terza frazione, Legnano riesce ad agganciare gli avversari, grazie ad alcune giocate decisive. Sale in cattedra Tommaso Marino (19 punti e 8 assist), mentre Drocker riesce a concretizzare alcune situazioni dal peso specifico elevatissimo.

Nell'ultimo periodo, Legnano è più concreta e finalmente anche le percentuali da fuori sorridono ai padroni i casa. La rincorsa si concretizza nell'aggancio e a chiudere il recupero ci pensa Marcos Casini (16 punti), con tiri pesanti e liberi ancora più determinanti.

Dalla lunetta, il capitano di Legnano porta i suoi a 4 lunghezze di distacco, per il definitivo 86-82 che regala gara-1 ai padroni di casa.

Il prossimo capitolo della serie mercoledì sera, stesso posto e stesso orario, per capire se Legnano riuscirà a portarsi sul 2-0 oppure se sarà Gallarate e dar seguito a quanto ha fatto vedere nella prima gara.

IL TABELLINO 3G ELECTRONICS LEGNANO - ESSE SOLAR GALLARATE 86-82 (17-31, 22-14, 19-18, 28-19)



3G Electronics Legnano: Tommaso Marino 19 (1/1, 2/8), Juan Marcos Casini 16 (1/2, 4/6), Gian Marco Drocker 14 (2/2, 3/4), Michael Sacchettini 12 (6/13, 0/0), Giacomo Leardini 11 (3/9, 0/1), Diego Terenzi 6 (1/1, 1/4), Luca Antonietti 6 (3/6, 0/1), Saverio Mazzantini 2 (1/3, 0/2), Mattia Nespoli 0 (0/0, 0/0), Francesco Amorelli 0 (0/0, 0/0), Alessandro Ferrario 0 (0/0, 0/0), Riccardo Cucchi 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 20 / 24 - Rimbalzi: 34 2 + 32 (Michael Sacchettini 9) - Assist: 20 (Tommaso Marino 8)

Esse Solar Gallarate: Federico De bettin 20 (3/5, 3/5), Shaquille Hidalgo Quiroz 15 (7/15, 0/2), Andrea Filippi 13 (5/12, 0/0), Federico Passerini 10 (2/3, 2/5), Riccardo Antonelli 9 (1/4, 2/4), Giorgio Trentini 7 (0/0, 2/3), Francesco Gravaghi 4 (2/2, 0/3), Marco Calzavara 4 (2/3, 0/0), Lorenzo Ielmini 0 (0/0, 0/0), Matteo Clerici 0 (0/0, 0/0), Dejan Bresolin 0 (0/0, 0/0), Alessio Paparella 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 11 / 21 - Rimbalzi: 32 4 + 28 (Riccardo Antonelli 9) - Assist: 22 (Shaquille Hidalgo Quiroz 10)