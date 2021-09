Supercoppa, la Legnano Basket Knights ko nel supplementare: trionfa Vigevano 80 a 79

Dopo una gara combattutissima, non sono bastati i 40 minuti regolamentari, la Elachem Vigevano ha avuto la meglio sulla Legnano Basket Knights nel primo turno del Girone C della Supercoppa di Serie B. Gara, come detto in grande equilibrio. Fa eccezione il primo quarto quando i padroni di casa hanno esaltato il PalaBasletta con un parziale di +11 ridotto a +6 al termine del quarto. Nel tempo successivo gli ospiti hanno preso le misure chiudendo il quarto a -3. Al ritorno dalla pausa l'aggancio grazie ad un tiro libero di Roveda che inchioda il punteggio sul 52 pari. Punto a punto anche la quarta frazione che si chiude sul 66-66.

Diventa decisivo così il primo tempo supplementare, anche questo giocato punto a punto. Spezza l'inerzia una bomba di Procacci da tre a 36 secondi dal termine. Nei secondi finali Legnano accorcia ma non aggancia Vigevano che mantiene il punto di vantaggio decisivo grazie ad un tiro libero di Gatti.

Ed è proprio Nicolò Gatti il top scorer di serata con 27 punti a referto frutto di 5/8 dal campo e ben 4/5 da tre. Bene la gara anche sotto le plance con 6 rimbalzi complessivi. In doppia cifra per Vigevano anche Ferri e Procacci. Per Legnano ottima prestazione di Sebastiano Bianchi che mette a referto 17 punti (6/12 da due e 1/3 da tre) e 8 rimbalzi. Bene anche Marino 16 punti e l'intramontabile Juan Marcos Casini che mette a referto 15 punti e 8 rimbalzi

Il tabellino di Elachem Vigevano 1955 - Legnano Basket Knights 80-79 Parziali (24-18, 12-15, 16-19, 14-14, 14-13)

Elachem Vigevano 1955: Nicolò Gatti 27 (5/8, 4/5), Alessandro Ferri 13 (2/2, 2/7), Alessandro Procacci 11 (2/4, 1/8), Vladyslav Radchenko 8 (3/3, 0/1), Michele Peroni 7 (2/5, 1/5), Jacopo Mercante 6 (1/3, 1/4), Gianluca Giorgi 6 (3/4, 0/0), Filippo Rossi 2 (1/2, 0/3), Victor Kahnt 0 (0/0, 0/0), Nicolò Tagliavini 0 (0/0, 0/0), Francesco Spaccasassi 0 (0/0, 0/0), Raffaele Rosa 0 (0/0, 0/0)



Tiri liberi: 15 / 23 - Rimbalzi: 37 7 + 30 (Nicolò Gatti, Michele Peroni, Jacopo Mercante, Gianluca Giorgi, Filippo Rossi 6) - Assist: 27 (Filippo Rossi 7)

Legnano Basket Knights: Sebastiano Bianchi 17 (6/12, 1/3), Tommaso Marino 16 (1/5, 4/7), Juan marcos Casini 15 (3/6, 2/4), Giacomo Leardini 9 (3/5, 1/4), Manuele Solaroli 9 (4/6, 0/0), Diego Terenzi 7 (2/7, 0/3), Edoardo Roveda 3 (1/2, 0/1), Alessandro Ferrario 3 (1/2, 0/0), Matteo Bassani 0 (0/0, 0/0), Paolo Pisoni 0 (0/0, 0/0), Stefano Dell'acqua 0 (0/0, 0/0), Janko Cepic 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 13 / 20 - Rimbalzi: 35 7 + 28 (Sebastiano Bianchi, Juan marcos Casini 8) - Assist: 17 (Diego Terenzi 4)