Supercoppa Serie B, si conclude l'avventura dei Legnano Knights

L'Agribertocchi Orzinuovi è la prima finalista della Supercoppa LNP 2022 Old Wild West di Serie B, con il successo 66-70 nella semifinale con la 3G Electronics Legnano Knights, al termine di una gara che ha visto gli orceani gestire costantemente un lieve vantaggio nel secondo tempo contro una positiva e combattiva Legnano, dopo una prima frazione equilibrata.

Per Orzinuovi 12 punti a testa per Procacci e Planezio, 11 di Trapani; per la 3G Electronics 19 di Sacchettini e 13 di Leardini.

La partita - 5 punti di Planezio danno il primo 0-5 all'Agribertocchi, con Orzinuovi che arriva a +7 (7-14 al 4°) anche grazie all'impatto di Alessandrini. Il vantaggio orceano si estende con Trapani, Agbamu e Procacci, che da tre dà il +14 all'Agribertocchi (10-24 al 7°). Drocker e Sacchettini danno il -9 Legnano a fine primo periodo (19-28).

Buon impatto della 3G Electronics in avvio di secondo periodo, con Sacchettini e Mazzantini che danno il -4 (27-31 al 14°). La gara è ora in equilibrio, con uno scatenato Sacchettini che dà il pareggio a quota 35 (18°).

All'intervallo è +2 Agribertocchi con una tripla di Procacci (38-40).

Planezio ha un ottimo inizio di terzo quarto per il +7 Orzinuovi (40-47 al 24°), suggellato da un canestro di Da Campo. Agbamu e Ponziani spingono il nuovo +10 orceano (47-57 al 28°), con Legnano che abbassa le proprie percentuali in attacco.

Ma in chiusura di periodo i Knights ritornano a -4 con l'impatto di Antonietti e Terenzi (53-57 alla terza pausa). Gasparin e Leonzio ridanno un buon margine a Orzinuovi (55-64 al 34°), con l'attacco legnanese in difficoltà. Agribertocchi che gestisce bene nell'ultimo periodo (58-68 al 39°), prima di 5 punti consecutivi di Leardini che ridanno il -5 alla 3G Electronics (63-68 a 26 secondi dal termine). Ma Procacci non trema dalla lunetta e dà il successo ad Orzinuovi (66-70 finale).

Il tabellino di 3G Electronics Legnano Knights-Agribertocchi Orzinuovi 66-70 (19-28; 19-12; 15-17; 13-13)

3G Electronics Legnano Knights: Juan marcos Casini 0, Matteo Bassani 0, Tommaso Marino 0, Luca Antonietti 7, Saverio Mazzantini 10, Diego Terenzi 8, Giacomo Leardini 13, Alessandro Ferrario 0, Michael Sacchettini 19, Francesco Amorelli 0, Riccardo Cucchi 0, Gian marco Drocker 9. Allenatore: Riccardo Eliantonio

Agribertocchi Orzinuovi: Giovanni Gasparin 4, Alessandro Procacci 12, Ennio Leonzio 7, Marco Planezio 12, Riziero Ponziani 4, Destiny Agbamu 7, Daniel Trebeschi 0, Emanuele Carnevale 0, Emanuele Trapani 11, Mattia Da campo 6, Nicolas Alessandrini 7. Allenatore: Marco Calvani