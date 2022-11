Stop per l'Urania, vince Treviglio

Cade dopo quattro successi di fila Urania che perde a Treviglio, 75-57. Gara dominata dai padroni di casa trascinati da Lombardi e Marcius, mai realmente in partita i Wildcats, privi di Amato, nonostante la buona prova del giovane Valsecchi.

Treviglio-Urania, la gara

Parte forte Treviglio con Marcius subito in evidenza, 6-2 dopo tre canestri del centro croato. Milano alza il ritmo e si affida alla creatività di Montano, Gruppo Mascio ancora avanti dopo 4 punti filati di Lombardi, 12-5. Si blocca completamente l’attacco dei Wildcats che non trova conclusioni perimetrali, ancora Lombardi e Cerella per il primo margine in doppia cifra dei bergamaschi, 16-5. Sblocca l’impasse un’ottima iniziativa di Valsecchi, lievita però sino al più 14 l’allungo della Blu Basket con il botto di Maspero ed il semigancio di Bruttini, 21-7 alla prima sirena. Copione immutato anche in apertura di secondo quarto, poche idee e tanti errori per Milano, un paio di zampate di capitan Piunti e la tripla di Valsecchi gli unici acuti rossoblu, 37-14. Il primo canestro di Potts arriva solo a 3 minuti dalla pausa lunga, Lombardi e compagni in controllo a metà gara, 46-19. Scarto che diventa una montagna da meno 30 da scalare dopo l’intervallo, altra bomba di Lombardi, 51-21. Primo segnale di risveglio degli uomini di coach Davide Villa, il solito Valsecchi e tre buone giocate di Pullazi per il meno 21, 53-32. I padroni di casa contengono la sfuriata di Urania, è solido il vantaggio della Gruppo Mascio alla penultima sirena, 58-33. Amministrazione controllata per Treviglio nell’ultima frazione, una fiammata di Montano ricuce sino al meno 19, 64-45. Un antisportivo generoso affibbiato ad Ebeling ed il tecnico a Piunti spengono l’ultimo sussulto ospite, 70-49 (uraniabasket.it).

GRUPPO MASCIO TREVIGLIO: Lombardi 18, Marcius 15, Marini 14

URANIA MILANO: Pullazi 14, Potts 10, Montano e Hill 8