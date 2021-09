Trofeo Lombardia 2021, la Geas Sesto San Giovanni alza la coppa

Il Trofeo Lombardia 2021 finisce nella bacheca della Allianz Geas Sesto San Giovanni. Si chiude 60-58, per le rossonere, la finalissima contro una mai doma Basket Crema. Le ragazze di coach Cinzia Zanotti comandano nettamente e per lunghi tratti il match, al 30' di gioco sono avanti di 22 punti, ma l'orgoglio della Tec-Mar è imponente ed il match si decide solo nel finale.

La partita. Parte forte la Geas che al termine del primo quarto è avanti di 11 punti, 21-11 il parziale. Crema abbozza una reazione ma le ragazze della Zanotti sono davvero in palla tanto da allargare il solco del distacco fino a 17 punti. Sugli scudi in questa fase del gioco Graves, Raca e Trucco, a fine gara chiuderanno tutte e tre il tabellino in doppia cifra.

Al ritorno in campo dopo la sosta l'Allianz, se possibile, accelera ancora di più portandosi fino a +22. Ma qui accade l'impensabile. Nel quarto finale Sesto San Giovanni cede di colpo, sia fisicamente che mentalmente, e subisce un clamoroso ritorno di Crema. Il parziale della frazione decisiva si chiude con un clamoroso 6-28, ma comunque non sufficiente per il recupero completo. Finisce 60-58 con la Geas che alza il trofeo.

Al termine della finale del Trofeo organizzato dalla Federazione Italiana Pallacanestro Sezione Lombardia la coach della Geas Cinzia Zanotti ha spiegato l'andamento: “Stasera in campo ho visto un po’ di stanchezza, ma quando si è stanchi si è tenuti a ragionare di più". Entrando nelle dinamiche del match ha sottolineato che: "Nel secondo tempo, purtroppo, abbiamo giocato un po’ di inerzia, senza riuscire ad abbassare i ritmi e senza pensare ad alcuni lati del gioco; una cosa su cui sicuramente dovremo lavorare". Inevitabile, pertanto, il calo nel finale che però non giustifica: "Dopo una buona prima metà di gara, c’è stato un calo di energia: ci poteva stare, dato che abbiamo giocato in pochissime in due giorni consecutivi, ma poiché sul parquet c’erano giocatrici di esperienza avremmo potuto impiegare un po’ più di testa”.

Il tabellino di Allianz Geas Sesto San Giovanni-Tec-Mar Basket Crema 60-58. Parziali: 21-11; 17-10; 16-9; 6-28

Allianz Geas Sesto San Giovanni: in aggiornamento

Tec-Mer Basket Crema: in aggiornamento