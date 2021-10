Urania Milano, tutto pronto per l'inizio di stagione. Coach Villa: "Non sarà semplice"

Inizio casalingo in campionato per Urania Milano che ospita la Bakery Piacenza, palla a due domenica alle 18. Sarà finalmente un Allianz Cloud con il pubblico presente, l’abbraccio dei tifosi Wildcats sarà un’ingrediente fondamentale per riaccendere la passione. Tanti temi interessanti per la gara con gli emiliani, tra gli altri il ritorno in veste di avversario del grande ex Nik Raivio.

Urania-Bakery, le parole di Villa

Il commento di coach Davide Villa: “Arriviamo alla prima giornata dopo un periodo di preparazione con risultati (dal punto di vista delle sensazioni) altalenanti. Abbiamo visto gare eccellenti, sia dal punto di vista tecnico che dell’impatto emotivo, come quella disputata la scorsa settimana a Forlì. Altri test sono stati meno brillanti ma stiamo già lavorando su ogni aspetto da migliorare per farci trovare pronti per la prima sfida. Importante perché avremo finalmente con noi il nostro pubblico, avremo bisogno del loro appassionato sostegno e vorremmo premiarli con una bella prestazione. Non sarà facile perché di fronte avremo una squadra profonda e soprattutto preparata. Dopo la retrocessione di due anni fa la Bakery ha fatto tesoro dell’esperienza da matricola presentandosi con un roster competitivo ed esperto. Ci sono giocatori dal grande pedigree, come il nostro grande ex Nik Raivio, altri altrettanto solidi e smaliziati come Donzelli, ormai un vero veterano della categoria nonostante i soli 25 anni, e superbi atleti come Morse, pericoloso per il sua verticalità in area colorata” (Urania Milano).