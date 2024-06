Urania Milano: ufficiale, Marco Cardani è il nuovo coach

La Wegreenit Urania Milano comunica ufficialmente di aver ingaggiato coach Marco Cardani. Nato a Busto Arsizio, classe 1989, Cardani si è formato nei settori giovanili di Olimpia Milano e Junior Casale Monferrato. Dopo le esperienze in C con Bernareggio arriva l’approdo in A2 con Capo d’Orlando, sino alla più recente esperienza con la Pielle Livorno con la quale ha conquistato la Supercoppa LNP 2023. Carico ed emozionato Cardani è pronto per la prossima grande sfida targata Wildcats:

“Arrivo in Urania con grande emozione ed orgoglio, ho sempre guardato alla società rossoblu come ad un punto di riferimento di crescita costante e consolidamento dei traguardi raggiunti. Per questo mi ha fatto molto piacere la proposta del GM Luca Biganzoli e del presidente Cremascoli, e sono pronto per questa nuova grande avventura. Sarà un campionato – conclude Cardani – molto competitivo, con tante squadre ambiziose, uno stimolo importante per me con l’obbiettivo di coinvolgere ancora di più tifosi e città in un progetto con tante, promettenti potenzialità”.