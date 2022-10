Vittoria Urania: battuta Cremona 75-58

Sempre al comando i Wildcats con ampi margini in doppia cifra, al talento scintillante di Potts si aggiunge la grande prova collettiva della truppa di coach Davide Villa con Ebeling, Montano e Pullazi in evidenza, prezioso il giovane Valsecchi autore di una gara convincente.

Urania-Mantova, la gara

Equilibrio in avvio con Milano sospinta dalle incursioni di Ebeling, 4-3. Cremona cerca con insistenza il tiro perimetrale, Urania replica trovando buone soluzioni sia interne che da fuori, schiacciata di Hill e bomba di Potts, 10-3. Blake scuote la Juvi che rientra ad un solo punto dopo l’incursione di Allen, 10-9. Si sbloccano i Wildcats con una bella giocata di Potts, difendono duro gli uomini di coach Villa che trovano nuova linfa da Amato e Hill, di Montano la fiammata che incendia l’Allianz Cloud, 25-11. Vola sino al più 17 la truppa di coach Davide grazie a due invenzioni di Potts, Cremona si affida al talento di Blake ed all’intraprendenza di Boglio, 30-16. Prezioso il lavoro di Pullazi e Piunti in area colorata, il terzo fallo di Montano fa cambiare di nuovo lo scacchiere rossoblu, 34-16. Si infiamma il match prima con l’antisportivo ad Amato ed il tecnico a coach Crotti, Milano in controllo alla pausa lunga, 42-27. Alza l’aggressività difensiva la Juvi dopo l’intervallo, Urania perde Amato a causa di una botta al ginocchio, l’acuto di Valsecchi ridona vigore ai Wildcats, 47-31. Non si scoraggia Cremona sorretta dalle improvvisazioni di Allen e Blake, clima da battaglia con i Wildcats ancora avanti alla penultima sirena, 56-44. Torna sotto la Juvi trascinata dai soliti Blake ed Allen, risponde Potts con due conclusioni da campione, 64-52. Wildcats che mancano un paio di conclusioni per assestare il colpo del KO, Cremona prova a restare in corsa 66-54. Nel finale la coppia Montano-Potts amministra gli ultimi sussulti della Ferraroni, c’è spazio anche per i primi due punti in A2 per il giovane Andrea Marra (uraniabasket.it).