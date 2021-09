Urania Milano, avviata la partnership con Rucker Park

Con una nota stampa, l'Urania Milano ha comunicato l'inizio di una partnership con Rucker Park Basketball Store per la stagione 2021/2022: "Dopo la chiusura del leggendario “All Basket” a Milano - si legge nel comunicato - per troppo tempo è mancato un vero negozio specializzato. Nel 2012 perciò abbiamo deciso di aprire “Rucker Park basketball store” con l’ambizione e la mission di non essere semplicemente un negozio fornito, ma di essere anche un vero e proprio punto di riferimento, dove andare non solo per comprare scarpe, canotte e accessori, ma anche semplicemente per parlare di basket, perché al Rucker Park si respira “aria di basket”. Il nostro motto è proprio questo, abbiamo trasformato la nostra passione nel nostro lavoro e chiunque viene da noi deve avere la sensazione di entrare in un posto che cercava da tanto".

Urania e Rucker, gli obiettivi della partnership

"Per prima cosa essere partner di una realtà storica come Urania Milano (forse non tutti sanno che l’anno prossimo sono 70 anni dalla nascita!), ci riempie di orgoglio. L’obiettivo - si legge nella nota stampa - che abbiamo condiviso non è solo quello di una collaborazione tecnica, ma la possibilità di contribuire alla crescita di una Società che vuole consolidare la propria realtà sportiva, con eventi e iniziative che avvicinino sempre più la città di Milano e tutti gli appassionati.

Senza dimenticare che la “casa” di Urania Milano è un totem storico come il Palalido e che, insieme, vogliamo riportarlo ad essere il punto di riferimento del basket che merita. Traguardi ambizioni, ma con la consapevolezza che lavorando insieme senza fretta, potranno essere raggiunti".

Foto uraniabasket.it