Urania non basta l’orgoglio, la capolista passa all’Allianz

Regge per oltre 25 minuti il fortino di Urania contro la corazzata Cantù, Montano e Potts tengono in ansia la capolista per più di metà gara, Hickey aziona nella ripresa il turbo per gli ospiti che scappano via grazie anche alla buona prova di Young, Nikolic e Bucarelli.

LA GARA

Sfida subito a ritmo vertiginoso, buon avvio della Wegreenit spinta da Potts e Lupusor, 5-4. Ancora a referto Milano con Piunti e Potts in evidenza, Wildcats a più 3, 11-8. Sale di colpi Hickey che crea ed ispira i compagni, sorpasso brianzolo a firma Young, 11-16. Immediata reazione rossoblu, Bonacini alza il ritmo, le sue penetrazioni ed un Landi ispirato per il massimo vantaggio milanese, 24-18. Vola sino a più 7 la Wegreenit dopo la tripla in transizione di Montano, Principe dei Wildcats che si ripete con l’entrata del primo margine in doppia cifra, 29-19 alla prima sirena. Rabbiosa reazione brianzola in avvio di secondo periodo, 6 punti di Burns ma Montano è in serata di grazia, 35-28.

Brani di zona per i Wildcats che cerca di arginare le penetrazioni di Hickey, del folletto biancoblu il pareggio a quota 37. Urania ancora da battaglia, spara Potts che incendia l’Allianz con tre triple d’autore, 46-39. Altra scossone al match questa volta di Hickey e Young, Nikolic firma la parità, 51-51 alla pausa lunga. Dopo l’intervallo aumenta la pressione difensiva degli uomini di coach Cagnardi, soffre Urania che subisce la precisione straordinaria di Young.

A questo si aggiungono le due chiamate dubbie consecutive contro capitan Piunti, non ci sta coach Villa che subisce un tecnico, 54-61. Milano si aggrappa al talento infinito di Montano, 3-1 del Principe rossoblu, ma è ancora Cantù a condurre la danza trascinata da Hickey, 59-73. Con orgoglio la Wegreenit cerca di restare in partita, un paio di buone iniziative di Landi tengono a meno 14 i rossoblu alla penultima sirena, 66-80. Cuore e tanto agonismo da parte dei Wildcats che non mollano la presa, Landi e la grinta di Bonacini per il meno 12, 70-82.

Sempre il solito Hickey spegne la rincorsa rossoblu nonostante le ultime fiammate di Potts e Montano, 84-97.

IL TABELLINO

Wegreenit Urania Milano - Acqua S.Bernardo Cantù 84-97 (29-19, 22-32, 15-29, 18-17)



Wegreenit Urania Milano: Giddy Potts 24 (2/5, 6/9), Matteo Montano 23 (4/5, 4/5), Giovanni Severini 12 (3/4, 2/6), Aristide Landi 12 (3/4, 1/3), Davide Bonacini 5 (1/3, 0/1), Ion Lupusor 4 (2/6, 0/4), Giorgio Piunti 4 (2/3, 0/1), Andrea Amato 0 (0/0, 0/5), Matteo Cavallero 0 (0/0, 0/0), Romeo Ciccarelli 0 (0/0, 0/0), Theo Anchisi 0 (0/0, 0/0), Samuele Solimeno 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 11 / 13 - Rimbalzi: 29 7 + 22 (Giddy Potts 7) - Assist: 20 (Giddy Potts, Davide Bonacini, Andrea Amato 4)



Acqua S.Bernardo Cantù: Stefan Nikolic 22 (4/9, 2/3), Anthony Hickey 22 (6/14, 2/4), Solomon Young 20 (4/5, 3/3), Lorenzo Bucarelli 19 (1/3, 4/7), Christian Burns 10 (5/6, 0/2), Filippo Baldi rossi 2 (1/1, 0/6), Nicola Berdini 2 (1/1, 0/2), Filippo Clerici 0 (0/0, 0/0), Curtis Nwohuocha 0 (0/0, 0/0), Gabriele Tarallo 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 20 / 22 - Rimbalzi: 34 12 + 22 (Solomon Young 9) - Assist: 27 (Anthony Hickey 13)