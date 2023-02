ll PalaRadi rimane tabù: sconfitta per l'Urania Milano

Non riesce il blitz ad Urania Milano al PalaRadi, Cremona scava il break dopo la pausa lunga chiudendo 86-73. Dopo un ottimo inizio di partita i Wildcats subiscono la fisicità di Eboua e la verve di Alibegovic, non bastano a Milano le buone prove di Ebeling e Pullazi.

LA GARA - Buon inizio dei Wildcats che colpiscono in transizione con Amato ed Ebeling, di quest’ultimo la tripla dall’angolo del 2-5. Ritmo alto a cui si adegua subito anche la Vanoli, scalda la mano Lacey che impatta a quota 8. Non molla Urania che trova i punti anche dai suoi lunghi, è Pullazi a colpire dall’arco, 11-13. Coach Cavina da spazio ad Alibegovic, Eboua si fa largo in area colorata, primo squillo di Potts che tiene avanti gli ospiti, 15-18. I due falli prematuri non fermano la “Roccia” rossoblu, altra bomba, un blitz di Montano tiene avanti i milanesi alla prima sirena, 22-23. Wildcats ancora da assalto in apertura di secondo periodo, zampata di capitan Piunti e nuova tripla di Ebeling, 25-28. Cremona si affida alle improvvisazioni di Caroti, il play dei padroni di casa innesca il contropiede premiando Pacher che sigla il sorpasso, 29-28. L’energia di Alibegovic è un fattore nel tentativo di allungo della Vanoli, Pecchia e Pacher ancora a segno per il più 3, 34-31. La pressione di Lacey e compagni costringe Milano a possessi offensivi complicati, Eboua in transizione firma il massimo vantaggio, 38-31. Arrivano il terzo fallo di Pullazi e Potts, Cremona vola anche alla doppia cifra di margine grazie ad uno scatenato Lacey, un indomito Ebeling tiene Urania a meno 9 all’intervallo, 48-39. Dopo la pausa lunga i Wildcats provano a stringere le maglie difensive, i padroni di casa restano all’asciutto per oltre 3 minuti, Pullazi ruggisce due triple filate riportando la gara ad un solo possesso, 48-45. Milano spreca un paio di ghiotte occasioni per impattare, Eboua dalla linea della carità interrompe la grande sete della Vanoli, 50-45. Ora è Cremona ad alzare il volume in difesa, ingenuo quarto fallo di Potts che Pecchia punisce, 57-45. Volano via sino al più 16 gli uomini di coach Cavina con Eboua a dominare in vernice, è ancora Ebeling a cercare di tenere a galla i milanesi, 65-52 alla penultima sirena. E’ Mobio con cinque punti filati, in apertura di quarto periodo, a sigillare la spallata definitiva al match, 70-52. Si battono Pullazi ed Ebeling, ultimi ad arrendersi in casa rossoblu, Cremona gestisce senza patemi il vantaggio, 86-73 (uraniabasket.it).

VANOLI CREMONA: Eboua 18, Mobio e Pacher 13

URANIA MILANO: Ebeling 21, Pullazi 17, Montano e Potts 8