L'Olimpia Milano sbanca la Segafredo Arena di Bologna: gara 1 è sua

Si alza il sipario sulla finale delle stelle. Alla Segafredo Arena di Bologna si affronteranno due squadre di campioni come non si vedeva da tempo in Seria A: la memoria corre subito a quando in campo, per le V nere, c'era un certo Manu Ginobili o – tornando indietro di un altro ventennio – l'Arsenio Lupin delle arene, Mike D'Antoni.



Oggi siamo lì, nell'empireo del basket che si fa leggenda. Melli, Rodriguez, Shields, Datome e il principe di Sicklerville, Kyle Hines: le "scarpette rosse" sono pronte per la rivincita, ma non sarà facile superare la corazzata bolognese, fresca trionfatrice nell'Eurocup, che vede tra le sua fila signori della palla a spicchi del calibro di Belinelli, Mannion, Pajola, Hackett, Weems, Shengelia e sua maestà Milos Teodosic. Un match che profuma di NBA anche in panchina, Ettore Messina contro Sergio Scariolo; non basta di certo un articolo di giornale per elencare tutti i loro successi, le loro vittorie, le loro imprese. E non è tutto: sul parquet ci saranno anche 44 scudetti, 16 Coppe Italia, 6 Supercoppe e 5 Euroleghe. Ma inseguendo l'ombra, il tempo invecchia in fretta: è quindi l'ora di scrivere una nuova pagina di storia. Lo spettacolo abbia inizio.

La diretta

Primo quarto



Il primo quarto inizia, è passato poco più di un minuto, con un terribile colpo di scena: Teodosic salta per tirare da tre e atterra sul piede di Shields. Si gira la caviglia, viene portato fuori dal campo a braccia dai compagni; è molto dolorante. L'Olimpia sembra gestire il ritmo della partita, Sergio Rodriguez ispira col pick and roll insieme a Hines, mentre Bologna ha ancora la mano fredda da tre. Teodosic rientra dopo 3 minuti e stoppa Datome: esplode l'arena, è una bolgia. Shengelia e Hackett rispondono alle Scarpette Rosse, ma la difesa contro il pick and roll milanese continua a essere bucata a ripetizione, inesistenti le rotazioni in aiuto; l'Olimpia non castiga, sbaglia molto (troppo) da sotto. Finisce 13-10 per Milano, a cui le riserve Grant e Hall hanno dato molto in termini di energia, male invece Belinelli e Pajola per la Virtus. Ma è solo l'inizio.

Secondo quarto

Si inizia con la palla nelle mani delle V nere, stessi quintetti. Milano continua a dominare a rimbalzo d'attacco, ma si segna poco: dopo 3 minuti di gioco, è avanti 17 a 14. Time-out Segafredo sul 17 a 21, mancano 5 minuti alla fine del quarto, dopo la tripla di Belinelli a cui aveva risposto Shields in penetrazione. Poi Tessitori, Rodriguez (un libero) e Hackett, sempre dalla lunetta (1 su 2). Bologna sembra finalmente entrata in partita, sopratutto dal punto di vista emotivo. Hines argina ancora una volta gli sbandamenti difensivi dell'Olimpia, aiuta su chiunque; e rimbalzi in serie. Mancano 22 secondi alla fine del quarto (25-26 per Milano), time-out Virtus con Belinelli pronto sul cubo dei cambi: si rientra e Teodosic ruba d'esperienza due tiri liberi, con fallo di Shields (2 su 2). Altro time-out con 17:7 sulla sirena, Messina vuole disegnare l'azione d'attacco. Isolamento in punta per Shields, fallo di Cordinier (2 su 2). Mancano 6 secondi, la Virtus avrà l'ultimo possesso: Teodosic sbaglia un tiro aperto da tre, disperandosi con se stesso. Punteggio 27-28 per i meneghini.



L'impressione del primo tempo è che l'Olimpia sia scesa in campo più pronta, più concentrata, ma abbia sbagliato troppo, lasciando in perfetto equilibrio la gara dopo i primi 20 minuti. Un'occasione persa: con questa intensità, ogni punto perso – anche nei primi due quarti – potrebbe essere pesantemente rimpianto alla sirena finale.



Terzo quarto



Si inizia, palla in mano al Chacho e schiacciatone di Shields, risponde subito Teodosic da tre: le difese sono rimaste negli spogliatoi. Altra magia di Rodriguez, risponde Shengelia; ritmi in attacco decisamente più sostenuti. L'Olimpia scava un piccolo solco di sei punti, 32 a 40 e 6:08 sul cronometro: Scariolo chiama time-out. Shengelia butta subito via il pallone al rientro con un passaggio insensato, l'Olimpia non perdona e punisce con Datome da tre. Per Bologna c'è bisogno disperatamente del Beli in attacco, subito a canestro in contropiede dopo la palla rubata in tuffo da Hackett. Messina ferma la partita (3:45 il cronometro). Al rientro Milano continua a dominare sotto i tabelloni, i rimbalzi in attacco permettono una serie di secondi tiri, che portano il vantaggio a più 8 a due minuti dalla fine. Siamo agli ultimi 46 secondi: Shileds coast-to-coast e si guadagna due tiri liberi in contropiede (2 su 2, 40 a 50). Bene la difesa di Milano, ma l'attacco batte in testa con la palla troppo ferma nelle mani del solito Shields (sostituito). Ultimi 4 secondi, fallo tattico di Baldasso. Mancano 2:7 secondi, rimessa Segafredo ma il (buon) tiro da tre di Alibegovic non prende nemmeno il ferro. Finisce 40 a 50 per Milano.



Quarto quarto



Si parte con un super canestro di Alibegovic, tutto il palazzetto suona la carica. Serie di errori da tre da entrambe le parti. Poi Melli da due, risponde Teodosic da tre e poi in penetrazione. 40-56 per l'Olimpia, Bologna prova a rientrare (6:40 il cronometro) dopo i 2 liberi di Teodosic. Risponde Datome (super azione Olimpia, la palla girava come in un flipper). Scintille tra Hackett e il Chacho subito divisi dagli arbitri; fallo tecnico per Hackett e terzo complessivo per lui; Datome sbaglia il libero (51-59). Grandiosa difesa di Milano, Hackett perde la palla; seguono errori dalla distanza e un doppio fallo in difesa dell'Olimpia. Bologna accorcia 53 a 59 con una schiacciata in tap-in. Beli sbaglia ancora da tre, un tiro che solitamente mette a occhi chiusi. Shengelia invece fa la voce grossa sotto canestro e Messina decide di fermare la partita: le V nere hanno accorciato a 4 punti (55 a 59). Le Scarpette Rosse rientrano in campo perdendo palla (banalmente) con Hall, Shengelia vola a canestro e schiaccia in testa a Melli (57-59). Quarto fallo di Melli a rimbalzo in attacco (è subito sostituito), l'inerzia è ora nelle mani della Virtus, che prova il colpo d'ala finale per raddrizzare una partita in cui ha sempre inseguito i suoi avversari, ma Hackett dalla lunetta fa un pesantissimo 0 su 2. Risponde invece Bentil, che penetra e porta a casa il terzo fallo di Shengelia: fa 2 su 2, due possessi di vantaggio per Milano. Teodosic sbaglia un facile jump da due (2:31 il cronometro), Datome segna da due sfruttando il mismatch, sempre contro Teodosic. La Segafredo si è fermata in attacco, la palla non circola, troppi uno contro uno che rendono il lavoro facile alla difesa dell'Olimpia. Shields forza, ma Bologna non segna più, nemmeno i tiri aperti. Shengelia accorcia in contropiede 59 a 63, fallo tattico su Melli a 23 secondi dalla fine (1 su 2). Mancano 23 secondi, Milos inventa da tre e le V nere fanno subito fallo dopo la rimessa, altri due liberi per Milano (Hall fa 2 su 2, 62 a 66). Restano due possessi di vantaggio, Scariolo chiama time-out a 17 secondi dalla fine; serve una tripla o almeno un tiro veloce, per bruciare meno secondi possibili. Rimessa dalla metà campo offensiva per i padroni di casa: sbaglia ancora Teodosic, rimessa dal fondo in attacco: sono 10 secondi disperati per la Segafredo, che perde ancora la palla. L'Olimpia ha il possesso a 7 secondi dalla fine, gara 1 è sua: vince meritatamente 66 a 62.



A fare la differenza i rimbalzi: 17 in attacco per la squadra di Messina, contro gli 11 di Bologna. Shields e Datome, dall'altro lato del campo, hanno messo a referto 31 punti sui 66 totali dell'Olimpia. Gran parte della vittoria è anche sulle loro spalle.