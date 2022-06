Rodriguez si nasconde, Milano cade in gara due. Le pagelle

Gara 2 della finale scudetto tra la Virtus Bologna e l'Olimpia Milano disputata alla Segafredo Arena ha visto vincere i padroni di casa con il punteggio di 75-68. Dopo il buon avvio degli ospiti, che si sono portati anche sul +8, c'è stata la reazione delle Vu nere che hanno preso il comando del punteggio e non l'hanno più lasciato. Queste le pagelle della partita.

Virtus Bologna

Shengelia 8: Inizio terribile sbagliando tutto quello che si può, da tre come ai liberi. Ma alla distanza esce fuori il campione, prima facendo le piccole cose e poi come un'onda che devasta ogni cosa sulla sua strada.

Jaiteh 7: anche per lui inizio difficile, come in gara 1. I compagni non riescono a servirlo e lui mette punti a referto raccattandoli nella spazzatura. Una doppia-doppia da 11+10 rimbalzi che fa ben sperare.

Belinelli 6,5: Suoi i canestri che suonano la carica per i virtussini che prendono il comando delle operazioni. Poi si appanna un po'.

Weems 6,5: Il primo canestro da tre della serata per i bolognesi porta la sua firma. Poi si rende utile, ma ancora non ha fatto vedere tutto sè stesso.

Pajola 6,5: Con lui in campo la squadra prova a correre e ci riesce anche bene. Personalmente porta quella solita intensità che fa sempre bene.

Teodosic 6: Si è visto davvero poco il 'mago', che non ha perso occasione per polemizzare con gli arbitri. Nell'ultimo chilometro ha però distribuito una serie di cioccolatini.

Sampson 6: Generosissimo, si vede poco ma fa davvero tanto. Quel tanto che non si vede dalle statistiche.

Mannion 5,5: Scariolo lo chiama in causa in un momento di difficoltà, e lui risponde con il canestro sulla sirena del primo quarto. Poi fa poco altro.

Hackett 5,5: Non la sua serata, anche e soprattutto a causa dell'infortunio che lo fa uscire fisicamente e mentalmente dall'incontro.

Alibegovic 5: A tratti sembra quasi sufficiente, svogliato. Commette dei falli che poteva evitare.

Cordinier 5: Decisamente il peggiore tra le fila virtussine. Non riesce ad incidere in nulla.

Tessitori s.v.

All. Scariolo 6,5: Richiama in panca Shengelia quando è in difficoltà, e fa bene. Prova a coinvolgere Mannion con Hackett fuori e Teodosic in panchina, e gli riesce meno. Con Jaiteh in palla e Sampson sempre utile, non trova spazio per Tessitori.

Olimpia Milano

Shields 6,5: In queste prime due partite tanto è passato per le sue mani. Non sempre però sembra lucido. Sua la tripla che stava per riaprire la contesa.

Biligha 6,5: Dà tanto in poco tempo. Un'àncora difensiva quando chiamato in causa.

Datome 6: Sbaglia ogni tiro dalla lunga distanza (3/3), ma in compenso è chirurgico dalla sua mattonella. Perde forse il pallone più importante della partita.

Hall 6: Ad un primo tempo ottimo per le scelte prese, accoppia una ripresa nella quale forza troppo.

Bentil 6: Gioca poco, anche e soprattutto perché sbaglia tanto al tiro.

Rodriguez 5,5: Crea per gli altri più che finalizzare, ma nel rush finale ci si sarebbe aspettato che si prendesse qualche responsabilità in più. Segna la tripla della speranza, ma ormai...

Melli 5,5: Un'altra partita in cui in attacco si vede poco, mentre in difesa prova a reggere l'urto dei lunghi avversari. Questa volta non ci riesce.

Hines 5,5: Prestazione davvero opaca per lui che non riesce mai ad innescarsi sui pick and roll ed è spesso oggetto dei rimproveri dell'allenatore.

Ricci 5: Entra, prova un paio di conclusioni, prende solo il ferro e non rientra più.

Grant 5: Anche lui fa davvero ben poco. Per di più è colpevole di un paio di falli che poteva risparmiarsi.

Baldasso 5: Prova ad incidere ma non ci riesce, e diventa bersaglio in un paio di mis match.

Alviti s.v.

All. Messina 6: A livello tattico non poteva chiedere di fare tante altre cose diverse. Magari un Bentil in difesa gli sarebbe potuto servire.