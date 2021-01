Serie A, Benevento-Milan 0-2: rossoneri tornano in vetta alla classifica

Dura un pomeriggio il primato dell'Inter in classifica: tempo qualche ora e i rossoneri riconquistano la vetta battendo 2-0 il Benevento di Pippo Inzaghi, ex eccellente, in Campania pur rimanendo in dieci per un'ora e dovendo rinunciare a Bennacer e Ibrahimovic. E' Kessie ad aprire le marcature al 15' su calcio di rigore.

Al 30' ingenuità di Tonali, che si fa espellere e lascia il Milan in dieci uomini. Ma ai padroni di casa non basta. Premono, fanno a tratti soffrire i rossoneri, prendono anche un palo con Insigne ma non riescono ad infrangere lo specchio della porta rossonera. Arriva invece, alla ripresa, il raddoppio firmato Leao, ed è un capolavoro. C'è tempo per un rigore del Benevento, fallito però da Caprari. Il Milan si conferma in ottima forma dopo 15 giornate di campionato, unica squadra imbattuta finora.