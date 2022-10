Berlusconi scatenato su TikTok, il siparietto con Ibrahimovic

Silvio Berlusconi ancora scatenato sui social nelle scorse ore. Questa volta l'ex premier viene ripreso con l'attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic, ora infortunato. Il calciatore è stato visto entrare nella residenza brianzola di Berlusconi da un follower su TikTok. Così lo storico patron del Milan (e ora numero 1 del Monza) ha spiegato le motivazioni in una scenetta: "Voglio insegnare a Ibrahimovic come si fa a gestire un'azienda". La replica del giocatore: "E io voglio insegnare a Berlusconi come si fa a giocare a pallone".