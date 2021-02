Berlusconi: "Amo tanto Milano che a volte tifo Inter senza volerlo"

"Mi sono trovato senza volerlo a tifare per l'Inter, sono uno che ama molto la sua città. Naturalmente il cuore nel derby è milanista". Così l'ex premier e oggi patron del Monza Silvio Berlusconi arrivato a sorpresa giovedì durante una presentazione all'U-Power Stadium.

"È una milanesità che mi è venuta fuori naturale - ha continuato il Cavaliere a margine dell'evento, legato al club brianzolo -. ll mio cuore è milanista e rimarrà sempre milanista, ma se prima vedevo l'Inter senza partecipare all'emozione, ora quando è in campo, da milanese tengo, per l'Inter. Nel derby comunque farò il tifo per il Milan".

Berlusconi presente all'iniziativa insieme all'amministratore delegato dell'Ac Monza Adriano Galliani, con una battuta dall'inconfondibile tono della sfida, ha dimostrato apprezzamento per il restyling dello stadio cittadino di Monza, divenuto così bello - ha detto - da essere ormai "uno stadio da serie A". E proprio nella massima serie i biancorossi sognano di giocare.

Durante l'evento all'U-Power Stadium è stato introdotto il nuovo spot in onda da febbraio sulle reti Mediaset che vede la partecipazione di diversi sportivi tra cui anche l'attaccante del Monza, Kevin Prince Boateng.