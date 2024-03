Alberto Bettiol ha vinto la Milano-Torino

Alberto Bettiol (EF Education - EasyPost) ha vinto la 105ma edizione della Milano-Torino presented by Crédit Agricole. Il corridore toscano è arrivato al traguardo finale di Salassa dopo un'azione in solitaria di 30 km. Alle sue spalle si sono piazzati Jan Christen (UAE Team Emirates) e Marc Hirschi (UAE Team Emirates).

"È una bella vittoria. Sono molto orgoglioso di vincere in Italia”, ha detto Bettiol poco dopo aver tagliato il traguardo. "Ho provato a 30 km dall'arrivo perché volevo testare le mie gambe dopo la Tirreno-Adriatico e prima della Milano-Sanremo", ha spiegato il toscano. Non mi aspettavo di tenere dietro un gruppo di corridori così folto. È stato molto duro. È importante vincere, sia per me che per la squadra", ha aggiunto.