Basta 1 euro per vedere Milan-Udinese a San Siro

Il Milan ha deciso di vendere a 1 euro alcuni biglietti per il match casalingo contro l'udinese, in programma a San Siro venerdì 25 febbraio (ore 18:45).

Come funziona la promozione? Per avere un biglietto a un euro basta acquistare un biglietto intero (o un ticket under 30 o over 60); ogni ticket venduto dà diritto di avere fino a un massimo di 3 biglietti aggiuntivi al prezzo di 1 euro. La promozione è valida in tutti e tre gli anelli dell'impianto: poltroncine arancio, arancio centrale e arancio centrale x; secondo rosso centrale e laterale; secondo arancio centrale e laterale; secondo verde; terzo rosso centrale e laterale; terzo blu.

L'obiettivo del Diavolo è riempire gli spalti del Meazza in una occasione "da vincere, anche per riscattare il pareggio di sabato scorso contro la Salernitana e riprendere una marcia valsa sinora la testa della classifica". I biglietti partono da 12 euro, gli Under 16 da 9 euro se accompagnati da un adulto, gli Under 30 da 9 euro e gli Over 60 possono acquistare un tagliando a partire da 19 euro.