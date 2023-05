Da oggi in vendita i biglietti per la finale di Champions Inter-City

Caccia al biglietto che vale un sogno. Da oggi i tifosi dell'Inter potranno cercare di acquistare i biglietti per la finale di Champions con il Manchester City, in programma il prossimo 10 giugno - ore 21 - a Istanbul.

I ticket che saranno "gestiti" dall'Inter sono 20mila e saranno comunque venduti attraverso il circuito Uefa. "Il club si trova nuovamente di fronte ad un evento straordinario, dove la richiesta di biglietti è ampiamente superiore alla disponibilità. Purtroppo, non potremo accontentare tutti i tifosi ma, ancora una volta, si cercherà di utilizzare un criterio di assegnazione che, nei limiti del possibile, premi i tifosi maggiormente affezionati al club", si legge in una nota dell'Inter.

"Innanzitutto è importante sapere che i biglietti della finale potranno essere acquistati solo direttamente dal sito web della Uefa, nel quale i tifosi dovranno inserire un codice di accesso univoco che consenta l’acquisto. Questo codice verrà inviato dal club via email e potrà essere richiesto dagli abbonati e dai soci Inter club", hanno chiarito dalla società.

Chi può acquistare i biglietti per la finale dell'Inter

"Dalle ore 17 di lunedì 22 maggio fino alle ore 08 di mercoledì 24 maggio potranno accedere sul sito Inter.it e collegarsi alla pagina dedicata alla richiesta di biglietti per la finale della Uefa Champions League:

circa 37.000 abbonati “privati” alla stagione 22-23, i quali dovranno usare il numero di tessera SiamoNoi sul quale è caricato l’abbonamento;

circa 50.000 soci Inter Club, tesserati alle ultime 3 stagioni consecutive, i quali dovranno usare il numero di tessera Inter Club della stagione 22-23.

"Nella fase di inserimento della richiesta si potrà manifestare interesse per il solo biglietto oppure per una soluzione che preveda anche il volo charter e i transfer per stadio-aeroporto, disponibile in quantità limitata", hanno proseguito dal club.

Biglietti finale Inter, i criteri di "scelta"

È verosimile che la richiesta sarà nettamente più alta della disponibilità e l'Inter ha già studiato come cercare di gestire il tutto. "Non vi è alcun vantaggio nel richiedere un codice di accesso in anticipo rispetto alla scadenza: si ha tempo fino alle ore 08 di mercoledì 24 maggio 2023", hanno sottolineato da viale della Liberazione.

"Tra le soluzioni che il club cercherà di adottare, verranno presi in considerazione, nei limiti del possibile, anche gli abbonati o soci Inter club da più stagioni, sempre nell’ottica di premiare la fedeltà. Ad esempio un abbonato da 8 stagioni sarà ragionevolmente privilegiato rispetto ad un abbonato da 2 stagioni. La semplice possibilità di richiedere un codice di accesso - hanno concluso dall'Inter - non garantisce quindi di poter poi acquistare un biglietto né impegna il club a farne acquistare uno".

La procedura è quindi lunga ma abbastanza semplice: dalle 17 di oggi i tifosi dell'Inter - soltanto abbonati di quest'anno o soci Inter club degli ultimi 3 anni - potranno richiedere al club un codice, per poi - con quello stesso codice - acquistare dal sito dell'Uefa il ticket.