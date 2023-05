Finale Champions, c'è l'Inter. Ed è già "febbre biglietti"

È caccia al biglietto per la finale di Champions League, prevista per sabato 10 giugno a Istanbul. Ad agognare il tagliando i tifosi nerazzurri, dopo che la loro squadra è uscita vincitrice dal derby di semifinale: il ritorno, martedì 16 maggio, ha visto la vittoria dell'Inter con gol di Lautaro Martinez, dopo il 2-0 all'andata.

Intanto una cifra: 72.500. Sono i posti totali dell'Ataturk Stadium, pronto a diventare il palcoscenico della sfida calcistica più attesa della stagione, che vedrà misurarsi l'Inter (dopo 13 anni dall'ultima finale disputata) e una tra Real Madrid e Manchester City (si decide mercoledì 17 maggio, andata 1-1). I due club finalisti disporranno di 20mila posti ciascuno, e spetterà a loro decidere modalità, prezzi e tempistiche di vendita. È quasi certo che l'Inter metterà a disposizione molti tagliandi in 'accoppiata' con un mezzo di trasporto, ma il club non ha ancora reso noti i dettagli. Circa 7.500 posti saranno invece messi in vendita direttamente dall'Uefa, sul sito web ufficiale a prezzi da 70 a 690 euro ciascuno. I rimanenti biglietti (circa 25mila) saranno venduti per altra via: saranno gestiti soprattutto dalla struttura organizzativa locale, ma anche dai partner commerciali.

I biglietti venduti direttamente dalla Uefa si possono esclusivamente prenotare, ma poi bisogna avere fortuna ed essere estratti. Più semplice "gareggiare" per i tagliandi che l'Inter metterà in vendita per suo conto. E intanto, magari, prenotare un mezzo di trasporto per Istanbul, visto che i voli vanno esaurendosi e i pochi posti a disposizione cominciano a costare parecchio.

I milanesi che non hanno questi "problemi"

Tutti "problemi" che l'altra sponda del Naviglio, quella rossonera, non ha. Il Milan fa i conti con una stagione comunque soddisfacente (chi se lo aspettava, di arrivare in semifinale?) anche se rischia di non centrare la qualificazione alla Champions League per l'anno prossimo. Con tre partite da disputare, è quinta con 61 punti, a -4 dalla Lazio (e a +2 dalla Roma). È certo possibile che alla Juventus (seconda a 69 punti) non consentano la partecipazione alle coppe europee per le indagini sul bilancio, ma comunque bisogna proteggere anche sul campo le posizioni. E pensare a una seria campagna acquisti per la prossima stagione.