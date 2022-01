Inter-Milan: prezzi, date e come acquistare i biglietti per il derby

Derby in vista. Sabato 5 febbraio, calcio d'inizio alle 18, al Meazza si affrontano Inter e Milan - prima e seconda in classifica - per la 24esima giornata del campionato di serie A 2021/2022. La caccia al biglietto partirà nelle prossime ore, con un Meazza che potrà essere riempito soltanto al 50% a causa dell'emergenza covid.

Martedì la società nerazzurra ha comunicato date, prezzi e modalità di vendita dei biglietti. "La prima fase di vendita biglietti Inter-Milan prenderà il via alle ore 11.00 di martedì 25 gennaio e riguarderà i soli abbonati alla stagione 19/20, che potranno acquistare fino ad un massimo di 2 biglietti a testa, per sé e per un amico interista", hanno fatto sapere dal club, specificando che "si dovrà utilizzare il numero della SiamoNoi".

"Martedì 25 sarà possibile acquistare all’interno del proprio settore di abbonamento; per gli abbonati del secondo anello blu, dedicato alla tifoseria ospite, sarà disponibile fin da subito un settore alternativo. Mercoledì 26 sarà invece possibile per tutti scegliere il proprio posto in qualsiasi settore dello stadio", ha spiegato l'Inter, chiarendo che "il secondo anello verde sarà acquistabile soltanto dagli abbonati 19-20 di secondo anello verde".

La seconda fase di vendita inizierà "alle ore 10.30 di giovedì 27 e riguarderà i soci Inter club 21/22. Fino alla mezzanotte dello stesso giorno potranno acquistare un biglietto per sé e per fino a massimo altri tre soci Inter club iscritti alla stagione 21-22, sempre al prezzo speciale riservato agli abbonati". L’ultima fase di prevendita "riguarderà i titolari di tessera Siamo Noi valida, sottoscritta entro il 31 dicembre 2021 e con procedura di riconoscimento completata. Potranno usare il numero della tessera per accedere alla vendita e acquistare fino a 4 biglietti, per sé e per fino a massimo di altri tre accompagnatori, anche sprovvisti di tessera SiamoNoi".

La vendita libera dei biglietti per il derby comincerà alle ore 10:30 di martedì 1 febbraio esclusivamente online, sul sito ufficiale del club. I biglietti per il settore ospiti - il secondo blu - saranno venduti dal Milan soltanto ai titolari della tessera "Cuore rossonero". Capitolo prezzi: si va dai 325 euro per la poltroncina rossa centrale ai 40 euro del terzo verde passando per i 65 euro del primo blu e verde. I biglietti per i tifosi del Milan costeranno 45 euro.