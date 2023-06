Maxi schermo a San Siro per la finale di Champions: da oggi biglietti in vendita

Appuntamento con la storia. Sabato 10 giugno il Meazza di Milano sarà una sorta di succursale dell'Ataturk di Istanbul, dove l'Inter scenderà in campo per la finale di Champions League contro il Manchester City. Per l'occasione il club ha deciso di montare un maxi schermo da 400 metri quadrati in corrispondenza del primo anello arancio di San Siro, così da permettere ai tifosi che non potranno essere in Turchia di guardare insieme la partita.

"I biglietti saranno in vendita a partire da martedì 6 giugno su vivaticket.com. Gli spettatori potranno accomodarsi nei settori rosso, verde e blu e nel prato", ha fatto sapere il club di viale Liberazione. "Il primo anello e il parterre costeranno 20 euro, il secondo anello 14 euro e il terzo anello potrà essere acquistato al prezzo di 10 euro".

I cancelli apriranno alle 19 e "il prepartita verrà animato dall’intrattenimento di Radio 105, Official Radio del Club. Nell’attesa del fischio d’inizio della sfida dell’Atatürk Olympic Stadium, ci sarà inoltre un filo diretto tra Milano e Istanbul, con collegamenti e immagini dalla capitale turca che porteranno a San Siro tutta l’emozione del prepartita".

Martedì 6 giugno aprirà la vendita dei biglietti per partecipare all'evento: "La prima fase aprirà alle ore 10:00 e proseguirà fino alle 15:00 e sarà dedicata agli abbonati e ai soci Inter Club in possesso del codice con il quale potranno esercitare la prelazione all'acquisto. Il codice coupon sarà comunicato entro la mattinata di martedì 6 giugno agli abbonati e ai soci Inter Club via e-mail e tramite il Centro Coordinamento", hanno chiarito dalla società. Dalle ore 16:00 aprirà la fase di vendita libera: i biglietti saranno acquistabili da tutti fino ad esaurimento disponibilità.