Perché ci saranno biglietti nominali per la partita tra Olimpia e Partizan

Il timore è che possano verificarsi scontri tra ultras del basket. Per questo il prefetto di Milano, Renato Saccone, ha stabilito l’emissione di biglietti nominali (con tutti i dati anagrafici degli acquirenti) in occasione della partita di basket di Eurolega tra Olimpia Milano e Partizan Belgrado in programma giovedì 9 marzo.

La decisone del Prefetto è stata concordata con il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. A segnalare la potenziale pericolosità del match è stato il comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive; secondo gli esperti la partita potrebbe essere l'occasione per una eventuale azione di rivalsa per l’aggressione del 4 febbraio scorso ai danni dei tifosi della Roma da parte di un gruppo di supporters della Stella Rossa.

L'aggressione al termine di Roma-Empoli

Il raid era andato in scena nei pressi dello stadio Olimpico al termine di Roma-Empoli. I supporter della Roma dello storico gruppo Fedayn erano stati aggrediti da un gruppo composto da una trentina di persone interamente vestite di nero (i tifosi della Stella Rossa, appunto).

L'agguato degli ultras serbi, gemellati con la Curva B del Napoli e di passaggio nella capitale dopo avere seguito il match contro l'Olimpia Milano, sarebbe stato studiato a tavolino, una sorta di "spedizione punitiva" che potrebbe essere legata agli scontri dell'A1 tra tifosi romanisti e partenopei dello scorso 8 gennaio gennaio.