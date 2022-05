Sassuolo-Milan, biglietti esauriti ma in vendita online a 3mila euro

Febbre a 90, febbre scudetto. Sono finiti nel giro di un'ora i biglietti per Sassuolo-Milan, l'ultima partita di serie A che si giocherà domenica 22 maggio alle 18 al Mapei Stadium e che potrebbe assegnare il tricolore ai rossoneri.

Martedì mattina i circa 18mila ticket disponibili sono stati messi in vendita online e sono stati letteralmente polverizzati, con le attese sul sito Vivaticket che hanno raggiunto anche le oltre 100mila persone in coda.

"In merito alla gara Sassuolo-Milan, 38^ giornata di serie A Tim, in programma domenica 22 Maggio alle ore 18 presso il Mapei Stadium, il Sassuolo Calcio comunica che in meno di un’ora sono andati esauriti tutti i biglietti acquistabili in vendita libera - hanno fatto sapere dal club neroverde -. Rimane disponibilità solamente nel settore di Tribuna Sud, dove è attiva fino alle ore 23 di venerdì 20 maggio una prelazione dedicata agli abbonati neroverdi del girone di ritorno. Tale prelazione è usufruibile dagli abbonati del Sassuolo esclusivamente presso lo store ufficiale del Sassuolo calcio oppure presso i punti vendita VivaTicket delle province di Modena e Reggio Emilia".

"Ricordiamo che in tribuna sud - hanno concluso dalla società - per questioni di sicurezza ed ordine pubblico, è assolutamente vietato l’ingresso di maglie, sciarpe, bandiere della squadra ospite; si ricorda infatti che il settore in questione è esclusivamente riservato ai tifosi del Sassuolo".

Molti tifosi del Milan delusi, e senza biglietto, hanno criticato la scelta di permettere a ogni persona di acquistare quattro biglietti ciascuno, lasciando la possibilità del cambio nome. Un vero e proprio assist ai bagarini, insomma. E in effetti già dal pomeriggio di martedì sui siti specializzati in secondary ticketing - ma anche su Ebay - sono comparsi decine e decine di biglietti per Milan-Sassuolo. I prezzi? Anche superiori ai 3mila euro.