Dopo 17 anni torna positivo il bilancio del Milan (grazie ai ricavi record)

Dopo 17 anni il Milan ha presentato un bilancio con un risultato consolidato positivo, pari a 6,1 milioni di euro. Non accadeva dall'esercizio chiuso il 31 dicembre 2006. Lo ha decretato l'assemblea degli azionisti del club rossonero, che lunedì 23 ottobre ha approvato i risultati per l'esercizio chiuso al 30 giugno 2023.

Il risultato consolidato aumenta di 72,6 milioni di euro rispetto all'esercizio precedente, spinto dal record di ricavi (404,5 milioni), senza il contributo di plusvalenze generate dalla cessione dei diritti pluriennali alle prestazioni di calciatori. Lo scorso anno i ricavi si erano fermati a 297,6 milioni. In particolare, i ricavi commerciali e da sponsorizzazioni sono in crescita di 44,4 milioni di euro, mentre è di 41,8 milioni l'aumento dei proventi da diritti tv e media. Infine, l'aumento dei ricavi da stadio è stato di 40,3 milioni.

Ed è stato inevitabile parlare di stadio. Il presidente Paolo Scaroni ha commentato positivamente la decisione del Comune di Milano di ricorrere al Tar contro il parere positivo della sovrintendenza al vincolo sul secondo anello del Meazza, ma si è anche detto rammaricato: "Se l'amministrazione comunale, 4 anni fa, avesse sposato il progetto facendolo suo, avremmo già costruito lo stadio", ha affermato. Sempre sullo stadio, Scaroni ha chiarito che "l'ipotesi San Siro non esiste" finché c'è un vincolo su una parte dell'impianto, e il Milan intende procedere su San Donato Milanese, confermando l'idea di uno stadio a due anelli per 70mila spettatori. E l'azionista di controllo (RedBird Capital) ha versato 40 milioni in conto futuro aumento di capitale, proprio in vista del progetto per un nuovo stadio.

Ibra? "Per noi porta aperta"

Infine un accenno di Scaroni ai rinnovi contrattuali (quello già fatto per Leao, quelli in vista per Maignan e Hernandez) e al possibile ritorno di Ibrahimovic con un ruolo nel club. "Noi abbiamo la porta aperta, bisogna che Ibra decida cosa vuol fare da grande e deve decidere con la sua famiglia. Aspettiamo lui", ha detto il presidente rossonero.