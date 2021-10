A Milano il ritorno sul ring di Pamela Malvina, l'infermiera anti covid campionessa di boxe

/ Via Giovanni Cimabue

Di nuovo sul ring. Pamela Malvina Noutcho Sawa, infermiera dei reparti covid dell'ospedale Maggiore di Bologna e campionessa italiana Elite 64 kg, torna a combattere dopo tre mesi di stop e lo fa a Milano in un match che la vedrà sfidare Simona Monteverdi della Ruan Boxing per l'interregionale femminile Lombardia Vs Emilia Romagna.

L'appuntamento è per domenica 10 ottobre alle 16 al Palabadminton di via Giovanni Cimabue. L'incrocio tra la Monteverdi e l'atleta italiana di origini camerunensi non sarà il primo, con le due che si sono già sfidate tre volte: il tabellino dice due vittorie della Malvina e una dell'atleta lombarda.

E l'ultimo trionfo - in un incontro disputato ad Avellino - è stato quello più dolce per la pugile dell'Asd Bolognina Boxe che battendo la Monteverdi ha conquistato la corona di campionessa italiana.

“Per Pamela inizia un autunno molto intenso - il comnento di Franco Palmieri, direttore sportivo dell'Asd Bolognina Boxe - poiché in programma ci sono anche le Wbl e i campionati assoluti. Sarà un tour molto impegnativo che porterà Pamela verso il passaggio al professionismo".