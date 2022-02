Brignone "Sono contraria al vaccino ma l'ho fatto per le Olimpiadi"

È polemica per la dichiarazione di Federica Brignone, sciatrice milanese che alla vigilia delle Olimpiadi invernali di Pechino (in programma dal 2 al 20 febbraio) ha detto di essere contraria al vaccino contro il covid.

Le parole dell'atleta sono inequivocabili. Alla domanda "Qual è la sua posizione sui vaccini", posta da un giornalista del Corsera, la 31enne ha risposto: "Sono vaccinata, anche se non sono favorevole. Le Olimpiadi sono troppo importanti, quindi zero polemiche. Voglio andare in Cina soltanto per sciare e provare a vincere".

Brignone comunque è volata in Cina da assoluta protagonista: nei giorni scorsi ha vinto il superG di Garmisch e ha compiuto un altro importante passo verso la conquista della Coppa del Mondo di specialità. Non solo, è la sciatrice italiana più vincente di tutti i tempi nel massimo circuito internazionale itinerante. Il suo obiettivo è salire sul podio e, se possibile, migliorare la medaglia di bronzo ottenuta a PyeongChang.

L'atleta ha poi confidato di aver ritrovato serenità sugli sci grazie al lavoro fatto sulla sua psiche, chiedendo aiuto "innanzitutto a me stessa, perché se non vuoi cambiare non cambierai mai. Negli ultimi anni ho messo a fuoco quest'aspetto per aiutare l'atleta Federica, ma prima di tutto la persona. Mi segue un mental coach dal 2015. Poi ho fatto ipnosi". Ma "niente pendolino da film. Nelle sedute entri in trance e, tramite delle allegorie, l'inconscio fa dei lavori pazzeschi. In due parole non si può spiegare".

La testa "nello sport conta quasi al 100%, tutte sciamo bene - ha puntualizzato Brignone -. Ma fra arrivare prima e trentesima è un discorso di equilibrio mentale. Il mental coach mi ha insegnato anche a sbattermene dei giudizi degli altri. Io avevo mille paranoie, appena sbagliavo una manche in allenamento dicevo: non ce la farò mai più! Si entra in un tunnel buio, sono stata malissimo. Ricordo ogni momento della mia carriera: i numeri di pettorale, le emozioni, la neve. Però l'anno scorso ho rimosso quasi tutto per quanto è stato brutto. Non per i risultati, ma per come l'ho vissuto. A volte non avevo voglia di andare a fare le gare, pensavo di non riuscire a qualificarmi. Mettermi in discussione è il mio limite ma anche la mia forza - ha concluso -. Servono volontà, sacrifici e determinazione per superare i dubbi. È come un castello di carte: se ne togli una può cadere tutto".