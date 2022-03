C’è la sosta, vediamo come sono messe Alcione e Arconatese

Con la sosta per il torneo di Viareggio facciamo il punto sulla situazione di Alcione Milano e Arconatese, entrambe squadre che militano nella quarta serie italiana.

Nell'ultima gara disputata nel girone D della Serie D, la formazione dell'Alcione ha incontrato il Real Forte Querceta. I toscani hanno dato del filo da torcere ai milanesi e alla fine è arrivato un pareggio. Al vantaggio dei locali con Morselli, in avvio di ripresa il Real, pareggia con il calcio d’angolo di Bartolini incornato in rete da Pegollo. Il punto guadagnato li porta al tredicesimo posto in classifica, a quota 34 punti e poco distante dalla zona playout. Insomma, al rientro dalla sosta, la formazione di Cusatis dovrà rimboccarsi le maniche per non rischiare di veder sfumare la salvezza.



Per quanto riguarda, invece, l'Arconatese. La formazione di Busto Garolfo milita nel girone B e nell'ultima partita ha ottenuto un pareggio contro il Caravaggio. La formazione guidata da Liveri si è ritrovata in svantaggio al 37' della prima frazione, complice la rete dell'attaccante del Caravaggio Lamesta. Ma è stata brava a rientrare in campo con la concentrazione giusta e a trovare, al minuto 65, la rete del pareggio con Santonocito. L'Arconatese ora si trova a quota 43 punti e solo tre di distacco dalla Casatese che occupa l'ultimo posto valido per i playoff.