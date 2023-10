Nel veronese finisce 0 a 0 il match tra Calcio Caldiero Terme e Arconatese

Pari senza reti nel turno infrasettimanale del campionato di Serie D Girone B, tra Calcio Caldiero Terme e Arconatese, con gli ospiti che mantengono la testa del girone, respingendo l'assalto dei diretti concorrenti.

I gialloblù non brillano ma hanno un paio di ottime occasioni per poter vincere la gara con Quaggio e Ronzoni, prima dell’espulsione di Luoni negli ultimi minuti.

Domenica l’Arconatese tornerà in campo per affrontare il Brusaporto a Caronno Pertusella alle ore 14.45.

A fine partita ha parlato Alfonso Sannino, il presidente: "Abbiamo avuto anche un po' di sfortuna ma ci portiamo a casa un ottimo punto contro una squadra ben preparata, che ci ha studiato bene per affrontarci. I nostri ragazzi sono sempre sul pezzo e in questa gara alla fine il pari è stato il risultato giusto con un tempo per ciascuno. Noi continuiamo per la nostra strada e domenica ci sarà un altro avversario di valore".