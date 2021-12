ASD Accademia Inveruno comunica di aver terminato la collaborazione con Mister Stefano Grassi, a cui va il ringraziamento per l’impegno e la dedizione dimostrata. La guida tecnica della Prima Squadra è stata affidata a Mister Marcello Galli al quale va il nostro in bocca al lupo per il lavoro che svolgerà durante il prosieguo della stagione