Eccellenza A. L'Ardor Lazzate blocca la capolista Varzi

Nell’ottava giornata del campionato di Eccellenza, il Varzi perde il primato pareggiando contro un grande Ardor Lazzate.

Passano in vantaggio i padroni di casa con Grasso prima della rimonta degli ospiti con il goal di Berberi.

Una gara che, come dimostrano i cartellini, è stata molto dura, con due ammoniti per i granata e tre per i gialloblu.

Ora il Varzi sale a 18 punti insieme alla Castanese, avanti grazie alla differenza rete e autrice di una grande prestazione contro l’Acc.Pavese.

L’Ardor Lazzate si conferma una compagine difficile da battere e sale a 12 punti, occupando il sesto posto.

Il tabellino del match:

VARZI (4-2-3-1)

30 Murriero; 21 Orrico (30’ st 14 Ruggieri), 29 Gnaziri, 6 Scarcella, 17 Mazzocca; 12 Rebuscini, 22 Monopoli; 25 Iervolino, 28 Bresciani (25’ st 19 Franceschinis), 9 Grasso (1’ st 23 Crea); 11 Pizzini. A disp.: 1 Masotino, 27 Domenichetti, 24 Ranzetti, 3 Calloni, 15 Lopane, 16 Citterio. All.: Pagano.

ARDOR LAZZATE (3-5-1-1)

1 Bozzato, 2 Bonazzi (18’ st 13 Frigerio), 6 Bonazzi, 3 Cavalcante; 7 Manta, 4 Peverelli, 5 Baldan, 10 D’Onofrio, 11 Corona (31’ st 16 Pedrazzini); 8 Artaria (43’ st 15 Raimondo); 9 Berberi. A disposizione: 12 Ragone, 14 Sandrini, 15 Raimondo, 17 Ferraro, 18 Ronchi, 19 Castria, 20 Fondi. All.: Bonazzi

ARBITRO: Mascolo di Castellammare di Stabia.

MARCATORE: 4’ pt Grasso (V), 39’ st Berberi (A).

NOTE: recupero 5’ e 6’, angoli 3-3. Ammoniti: Scarcella, Gnaziri (V), Belotti, Cavalcante, Berberi (A). Espulso: nessuno.