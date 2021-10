Serie C Girone A. Mister Banchieri è pronto per il match tra la sua Pro Sesto e il Pro Patria: "Abbiamo dimostrato che si può andare oltre le avversità"

Nell’ottava giornata del campionato di Serie C Girone A, la Pro Sesto dovrà affrontare la Pro Patria per cercare i primi tre punti stagionali.

Mister Banchieri ha fiducia nella sua rosa:

“La squadra sta bene, il pareggio di domenica nei minuti di recupero ha dato fiducia a tutti, ora sappiamo che possiamo recuperare le partite anche nei momenti di difficoltà. Gli unici dubbi riguardano gli infortuni: Ghezzi ha fastidio, Grandi e Marchesi sono da valutare.

La Pro Patria è una squadra da tanti anni in categoria, ha fatto sempre campionati importanti, bisogna stare attenti ma in qualunque caso non mi piace parlare dell’avversario.

Il pareggio con la Feralpisalò è stato fondamentale, la squadra aveva bisogno di una scossa per capire che in qualsiasi momento possiamo portare la partita dalla nostra parte.

Abbiamo dimostrato che si può andare oltre le avversità.

La rosa può competere con tutti per salvarsi.”