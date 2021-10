Serie C Girone A. Il Pro Sesto ottieni solo un punto con la Pro Patria ma mister Banchieri è soddisfatto: "Abbiamo dato tutto"

Un punto importante per continuare a muovere la classifica per la Pro Sesto contro la Pro Patria ma tanti rimpianti per il pareggio subito all’ultimo istante.

La squadra si è mossa bene e ha dato tutto in campo, di questo ne è convinto anche mister Banchieri:

“Dispiace perchè avevamo la partita in controllo, stavamo cercando di chiuderla, prendere così goal alla fine dà fastidio, hanno dato tutti. Ho fatto due cambi forzati per infortuni, non avevamo la possibilità di mettere più nuove energie nel finale. Comunque guardo il lato positivo, è sempre un punto in più.

Questa squadra ci crede sempre, dopo i primi 20 minuti dove abbiamo faticato siamo rientrati bene in partita, non solo il goal ma anche altre situazioni pericolose, questo è l’atteggiamento giusto e voglio che continuino così. Ora c’è tanta consapevolezza, questa squadra non l’ha mai messa sotto nessuno.

Riccardo capone letale anche oggi, ha fatto una bella gara calcolando che arriva da un infortunio, la condizione non è la migliore, avrei dovuto cambiarlo ma non potevo. Quando troverà minuti sarà sempre più decisivo, oggi goal incredibile.

Credo che il club sia dei tifosi, perché loro ci credono tanto e ci sostengono in ogni momento, sono straordinari. Noi dobbiamo avere sempre questo spirito di sacrificio.”