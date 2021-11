Giornata Unicef: nel prossimo weekend in Lombardia, un minuto di silenzio prima del calcio di inizio delle gare regionali e provinciali

Dopo aver illustrato il progetto "Cartellino Azzurro" nei giorni scorsi, il Comitato Regionale della Lombardia ha disposto, per la ricorrenza della giornata mondiale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, un minuto di silenzio prima di ogni calcio di inizio delle gare regionali e provinciali di questo weekend.

Qui la comunicazione nel dettaglio:

A TUTTE LE SOCIETÀ SPORTIVE LOMBARDE

Vi portiamo a conoscenza dell’iniziativa di sensibilizzazione che il CRL ha deciso di condividere con Unicef Lombardia e il Comitato Regionale Arbitri Lombardia.

La ricorrenza è la giornata mondiale per i Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza di sabato 20 novembre, per la quale si terranno numerose iniziative di vario genere.

L’iniziativa riguarderà le gare di calcio a undici di livello REGIONALE e PROVINCIALE che si disputeranno in Lombardia nel fine settimana del 20-21 novembre.

È stato predisposto il testo allegato che vi viene chiesto di stampare, fare circolare ed affiggere nell’impianto sportivo. Chiediamo anche possa essere letto negli impianti dotati di audio diffusione all’ingresso in campo delle squadre come minuto di attenzione. Inoltre, al momento del fischio di saluto al pubblico con le squadre schierate a centrocampo, ogni arbitro alzerà un cartellino di colore azzurro e si unirà ai calciatori in un applauso.

Ogni bambino nel mondo ha bisogno di noi e lo sport può aiutare a ricordarcelo e ricordarlo alle istituzioni. Un minuto di attenzione è quanto vi chiediamo di sostenere.

GIORNATA UNICEF, MESSAGGIO PER GLI STADI

“L’UNICEF, OGNI GIORNO, IN PIÚ DI 190

PAESI DEL MONDO, LAVORA PER DARE A

TUTTI I BAMBINI CIBO, VACCINI, CURE

MEDICHE, ISTRUZIONE.

QUEST’ANNO POTRAI REGALARE UN

NATALE MIGLIORE A TANTI BAMBINI

VULNERABILI. SOSTIENI L’UNICEF PER

SALVARE I BAMBINI MALNUTRITI: DONA

AL 45525.

UNICEF PER OGNI BAMBINO”.