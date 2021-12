Eccellenza A. Ufficializzato l'acquisto del nuovo Under Alessandro Baldazzi da parte della Castanese

Si riapre il calciomercato ed ecco che arriva il secondo “under” alla corte di Mister Garavaglia, in arrivo alla Castanese, il classe 2003 Simone Giuseppe Alessandro Baldazzi:

Il secondo “under” in entrata va a rafforzare un reparto difensivo già solido.

Dopo la trafila nel settore giovanile dell’Accademia Inter, durante la stagione 2019/20 è stato convocato sia nella Rappresentativa Lombarda U17 che in quella Nazionale sempre U17. La stagione successiva ha poi trovato consacrazione e spazio nella Primavera del Novara, per poi fare il grande salto una volta approdato alla Castellanzese (Serie D). Anche lui cambia maglia in corso di stagione ma i colori restano gli stessi.

Lui è un esterno sinistro, giocatore “di gamba” e di quantità; spingere sulla fascia è la sua passione e siamo certi che porterà nuova freschezza e virtù sulla fascia Neroverde.