Serie A. La Castanese esulta dopo la vittoria contro il Base 96 Seveso: "Poteva sembrare semplice ma non lo è stato"

Nella domenica di Eccellenza, la Castanese mantiene la vetta della classifica battendo 0 a 2 il Base 96 Seveso.

La società neroverde ha commentato la gara con un post su Facebook:

"Un’altra trasferta, un’altra vittoria.

Poteva sembrare semplice ma non lo è stato, perché domenica il fattore campo avrebbe potuto influenzare le sorti del match, se non avessimo giocato la battaglia fino alla fine. E invece ancora una volta abbiamo letto bene la partita, siamo scesi in campo non per “essere belli” ma per essere concreti; c’era da chiuderla subito senza lasciare spazio agli avversari e così è stato.

Una vera e propria lotta per rimanere in piedi e allo stesso tempo per dimostrare di che pasta siamo fatti. Siamo solidi. E abbiamo fame di goal. Perché anche sul 2a0 abbiamo continuato a spingere mettendo gli attaccanti nelle condizioni di provarci sempre; questo è sicuramente lo spirito di una squadra che non si accontenta e che non resta mai a guardare.

Siete belli da vedere Ragazzi! Tutti. E fra tutti la nota di merito stavolta, più di altre volte, va data al nostro ormai indiscusso numero 1 Di Lernia che al novantesimo ha evitato si “sporcasse” il risultato finale parando un rigore con la sicurezza di quello che non ha paura di niente e nessuno, nemmeno del Penalty. Bravo. E bravi. Perché se vincere è fondamentale, farlo senza prendere goal è il segnale forte che non si lascia niente al caso. Guerrieri."