Eccellenza A. La Castanese cambia faccia al “reparto portieri”, arriva Alessio Buono

Cambia faccia il “reparto portieri” della Castanese che diventa totalmente “under” per scelta con l'arrivo di Alessio Buono, classe 2002.

Partito dal settore giovanile della Lombardia 1, è poi passato al Torino dove era titolare con la formazione U18. Le ultime stagioni, invece, era in forze alla Giana Erminio dove ha iniziato con la Juniores per poi esordire in Prima Squadra.