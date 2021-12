Eccellenza A. Quattro tesserati della Prima Squadra della Castanese sono risultati positivi al Covid-19

La societa? G.S. Castanese, nel rispetto del dovere di informazione, comunica che all’esito degli accertamenti sanitari effettuati sul gruppo squadra, all’oggi, quattro tesserati della Prima Squadra (fra giocatori e staff) sono risultati positivi al Covid-19 e altri si trovano in isolamento fiduciario. Gli interessati, dei quali non si diffondono i nominativi nel rispetto delle norme sulla privacy in tema di dati sensibili, sono tutti sottoposti a quarantena. All’esito dell’indagine epidemiologica completa, provvederemo ad avvertire tempestivamente il CRL Lombardia per le opportune valutazioni del caso.

La società ci tiene inoltre ad evidenziare che i Ragazzi sono tutti in buone condizioni di salute, salvo qualche sintomo “influenzale”; continuiamo a monitorare la situazione e a rimanere uniti, ora più che mai, perché siamo una famiglia... E supereremo insieme questo ennesimo momento di difficoltà!