Eccellenza Girone A. La Castanese riabbraccia il suo bomber, Niccolò Colombo torna a casa

Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano.

Questa è la favola dell’attaccante classe ’90 Niccolò Colombo e della Castanese:

“La storia è ciclica.

Correva l’anno 2017, era dicembre, sei arrivato in corsa nella stagione più importante e già all’epoca ti avevamo preso per vincere; e abbiamo vinto. Con te abbiamo scritto una delle pagine più belle del palmares Neroverde.

Beh, adesso che sei tornato non ci resta che riaprire il libro e ricominciare a scrivere un altro pezzo di storia nostra, ma anche tua. Per tutti noi sai bene cosa rappresenti, sei parte della famiglia, il “bimbo d’oro” introverso e genuino che quando scende in campo si trasforma e diventa il migliore dei centravanti. Trascinatore e leader. Quel giocatore che ogni Mister vorrebbe allenare e con il quale ogni compagno vorrebbe lottare.

Le tue caratteristiche tecniche le sappiamo a memoria, sarebbe riduttivo presentarti scrivendo che là davanti quando hai la palla tra i piedi fai quello che vuoi. La tua esultanza è rimasta impressa sugli spalti di quella Finale… Quanti ricordi, Bomber! Poi una stagione a soffrire, quella 2018/19, hai preso la squadra per mano e ci siamo salvati insieme. E poi e poi e poi… E’ successo che sei migrato in Piemonte per provare a volare ancora più in alto e hai centrato l’obiettivo più importante della tua carriera personale. Due Campionati vinti… Capocannoniere… La fascia al braccio…

Eppure, per come ci eravamo lasciati, sapevamo entrambi che prima o dopo le nostre strade si sarebbero incrociate ancora una volta.

Eccoti qua, di nuovo in maglia Neroverde, pronto a far emozionare quei tifosi che non ti hanno mai dimenticato e che ancora oggi sognano che Castano torni Campione.

La maglia numero 9 e il tuo posto nello spogliatoio ti aspettano.”