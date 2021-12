Eccellenza A. La Castanese sospende tutte le attività sportive in via precauzionale

Considerata l’evoluzione della situazione relativa alla diffusione del contagio da Covid-19 e l’aumento pandemico rilevato su tutto il territorio, la società G.S. Castanese, in linea con quanto auspicato dal Coordinatore del Settore Giovanile Scolastico FIGC Lombardia Mauro Spoldi, ha deciso coscientemente di sospendere TUTTE le attività sportive (di base e agonistica) in via precauzionale.