Eccellenza A. La Castanese commenta la manita rifilata al Settimo Milanese: "5 metri sopra il cielo e sopra tutti"

Nella domenica di Eccellenza, la Castanese ottiene la vetta solitaria della classifica battendo 5 a 0 il Settimo Milanese. La società neroverde ha commentato la gara con un post su Facebook:

"Si dice “manita”in gergo calcistico…

5 metri sopra il cielo. E sopra tutti.

Un risultato per nulla scontato perché nessuna avversaria va sottovalutata. Sicuramente la consacrazione di quello che all’inizio aveva tutta l’aria del “miracolo” ma che domenica dopo domenica sta assumendo le sembianze della cosiddetta “corazzata”.

La corazzata Neroverde! Quella capace di segnare 3 goal in 17 minuti scarsi e che nonostante il largo vantaggio continua a pressare, a lottare, a cercare quella rete in più che poi puntualmente arriva. Siamo stati definiti una vera e propria macchina da goal… E in effetti non possiamo più nasconderci. Perché quando alla decima giornata hai già messo in cascina 29 reti, con una differenza reti che impressiona, hai il capocannoniere del campionato in doppia cifra, dicesi Stefano Gibellini, e diversi altri attaccanti in classifica… Beh, non è un caso. Adesso poi che anche il Bomber Niccolò Colombo ha ritrovato il fiuto del goal c’è proprio tutto.

Probabilmente quell’attenzione ai particolare che abbiamo avuto e stiamo avendo tutt’ora, quella voglia maniacale di non dare nulla per scontato e il tanto lavoro svolto fin’ora dal punto di vista societario, stanno davvero facendo la differenza. E la fanno insieme a Mister Alfio Garavaglia e a suo Staff Andrea PupiHaz De Bernardi e Santino Cariglino che preparano ogni singola partita con attenzione e capacità. E poi insieme a un gruppo squadra che sapevamo essere buono ma non pensavamo potesse essere quel valore aggiunto sempre, in ogni circostanza. Dai titolari alla panchina e fino a chi lavora intorno.

Esempi di collaborazione e dedizione. Quando ci siamo immaginati la ripartenza nell’ottica di alzare l’asticella sognavamo sicuramente in grande ma non così tanto grande. Questo ora è il nostro sogno Ragazzi, facciamo in modo che non finisca mai."