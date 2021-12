Eccellenza A. La Castanese festeggia la vittoria contro il Varzi: "I nostri 3 punti più belli dei 27 fatti"

Nel big match nella Domenica di Eccellenza Girone A, la Castanese batte il Varzi, ottenendo 3 punti pesantissimi in ottica primo posto.

Di seguito il post pubblicato sui social dalla società neroverde:

"Consacrazione.

Ci mancava solo una cosa per coronare questo inizio di stagione così magico… La vittoria contro una “big”. Ed è arrivata, proprio contro la corazzata granata, una delle avversarie in lizza per il bottino grosso, quello finale s’intende.

Onore al merito, innanzitutto, perché agli avversari va riconosciuto tutto il valore intrinseco di una squadra costruita per vincere. Ed è proprio per questo motivo che quelli di domenica sono sicuramente i nostri 3 punti più belli dei 27: giocati, contesi, sudati e poi goduti. Davvero fino all’ultimo centimetro di campo come avevamo scritto per spronarvi.

E voi siete risorti Ragazzi, come singoli e come squadra. Arrivavamo da un momento di defaillance, abbiamo dovuto rinunciare a qualche pedina fondamentale, sentivamo il peso della responsabilità… Eppure siete scesi in campo con tutto quello che avevate, ma proprio tutto… Senza risparmiarvi. Una reazione che ci ha riempito il cuore di orgoglio e ha fatto scorrere un brivido nelle vene che rimarrà in circolo ancora per molto. Avete reagito a suon di goal, mai domi, offensivi più che mai.

E se nel calcio non c’è goal più scontato di quello dell’ex, beh quella rete di Amin Ababio è finalmente arrivata e nel momento giusto. Là davanti, si mormorava in tribuna, “facciamo venire il mal di testa”… Merito di tutto il reparto offensivo è vero, grazie ad Alessandro Urso e Nicolò Milani scatenati, ma più di tutti domenica si è visto in campo un numero 11 che arriva da un altro pianeta…

Devastante, prorompente, inarrestabile. Stefano Gibellini siamo solo a metà campionato e gli aggettivi scarseggiano, ne abbiamo già usati molti. E poi quando in un big match anche il centrale difensivo Nicolò Dedionigi segna la sua prima rete stagionale è impossibile non sentire il battito che accelera e che, ad oggi, non si è ancora fermato."