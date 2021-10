Eccellenza Girone A. La Catanese fa paura, vittoria per 0 a 3 contro la Vergiatese e primato in classifica

Nella 5° giornata del campionato di Eccellenza Girone A, la Castanese trova il primo posto in classifica con 12 punti, dopo una netta vittoria per 0 a 3 in casa della Vergiatese.

La partita sembra molto equilibrata e le squadre non sembrano volersi scoprire troppo.

Gli ospiti al 33’ dopo un’incursione di Gibellini, si portano in vantaggio con la rete di Milani.

I padroni di casa provano a reagire e sfiorano il pareggio con Broggi, autore di una pregevole incornata.

Al 45’ arriva il 2 a 0 grazie a un calcio di rigore di Gibellini, autore di una grande prestazione, che taglia le gambe agli avversari prima dell’intervallo.

Inizia il secondo tempo e dopo solo un minuto Milani segna la doppietta personale ancora su assist di Gibellini, oggi in versione tuttofare.

Tante altre occasioni create dalla Vergiatese che non portano però a niente, finisce 0-3 al Landoni.