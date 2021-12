Eccellenza A. La Castanese non va oltre il pari contro la Vogherese

Squadra in casa

Nella domenica di Eccellenza, la capolista Castanese, non va oltre il pareggio, contro la Vogherese, in un match altamente equilibrato.

Nel primo tempo, infatti, le due squadre si equivalgono, con molte occasioni da entrambe le parti che non portano però a nessun goal.

I secondi 45’ invece, portano subito grande spettacolo e al 52’ gli ospiti vanno in vantaggio grazie al goal di Romano.

I padroni di casa si lanciano in avanti alla ricerca del pareggio, molto importante per provare a mantenere la vetta.

Minuto 75’, i neroverdi trovano finalmente l’1 a 1 grazie alla marcatura di Urso.

Il risultato non cambia più ma nonostante la vittoria di Sestese (*una partita in meno) e Varzi, la Castanese si tiene stretto il primo posto grazie al rinvio del match tra Varesina (*due partite in meno) e Base Seveso.