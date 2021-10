L'Inter fatica contro il Sassuolo ma trova i tre punti con Dzeko e Lautaro, al Mapei Stadium termina 1-2

Il sabato di Serie A, dopo il derby di Torino delle 18 terminato con la vittoria della Juventus, si è chiuso con il pimpante match delle 20.45 tra Inter e Sassuolo.

La partita fin da subito è in mano al Sassuolo che su uno sbaglio di Niccolò Barella trova un rigore che lo specialista Berardi non sbaglia. La squadra di Dionisi è scatenata e macina occasioni su occasioni senza trovare lo spunto giusto per raddoppiare e chiudere la gara.

Al minuto 45' episodio chiave del match, De Vrij sbaglia il retropassaggio e Defrel ne approfitta, Handanovic esce a valanga sull'attaccante che cade, l'arbitro lascia correre, episodio dubbio che cambierà le sorti del match.

Il secondo tempo inizia nello stesso modo in cui è finito il primo: Defrel, Boga e Rogerio si mangiano la rete della sicurezza e Inzaghi al minuto 57' ne approfitta per fare 4 cambi. Darmian per Dumfries, Dimarco per Bastoni, Vidal per Calhanoglu e soprattutto Edin Dzeko per Correa, la partita cambia all'improvviso.

Al minuto 58' il bosniaco segna subito dopo il suo ingresso pareggiando i conti e il suo compagno di reparto Lautaro completa la rimonta al minuto '78 su un rigore causato da Consigli ancora sul solito Dzeko.

Il finale di match è molto frenetico, le squadre si affrontano a viso aperto ma dopo un goal annullato ancora al numero 9 dell'Inter per fuorigioco, non succede più niente.

Dopo 4' minuti di recupero i neroazzurri portano a casa i tre punti e possono sorridere.