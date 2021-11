Serie C Girone A. La Giana Erminio presenta mister Matteo Contini: " Ho trovato una squadra in salute"

La Giana Erminio può contare su un nuovo allenatore: è stato presentato infatti Matteo Contini.

La situazione di classifica non fa star tranquilla la società che ha voluto dare un segnale forte cercando di cambiare rotta dopo un inizio di stagione abbastanza disastrosa che porta la squadra al penultimo posto in classifica.

Le prime parole del mister:

"In questi primi tre allenamenti ho trovato un gruppo che si è messo subito a disposizione e colgo l’occasione per fare i complimenti a Oscar Brevi, perché ho trovato una squadra in salute, con dei valori che lui ha trasmesso. È vero che c’è disparità fra gol fatti e gol presi: dobbiamo mantenere il trend difensivo e riuscire e fare qualche gol in più, il mio intento è questo, magari attraverso un gioco un po’ più offensivo".